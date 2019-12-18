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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китаец научил курицу играть на пианино (видео)

Эксперимент ради зачета.

Студент из китайского города Гуйян научил курицу играть на пианино три песни. На дрессировку ушло всего два месяца.

Необычная тренировка — не праздное занятие, а важное задание для зачета по психологии домашних питомцев. Во время обучения парень применял методы модификации поведения и смог научить курицу исполнять три простых произведения.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео курица наигрывает знаменитую «алфавитную песенку». В языковых школах по всему миру под эту мелодию нараспев зачитывают буквы английского алфавита.

«Если она нажимает на правильные клавиши, она получает еду, а если нет, то ничего не получает. Через некоторое время курица понимает, что она получит награду, если правильно сыграет», — объясняет студент.

Анна Лысенко

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