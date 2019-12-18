В Мексике нашли тайный коридор во дворце правителя (видео)

Исследователи нашли тайный коридор во дворце правителя. Считается, что он был построен в 670 году нашей эры. Стены прохода в высоту достигают 25 метров, высота арок — семь метров. Коридор построен в архитектурном стиле Пуук. Он характерен для классической эпохи майя, длившейся с VII по X века.
«Этот свод проходит через все здание, и снаружи дворца есть похожая арка. Становится понятно, что это сквозной коридор», — говорит археолог Хосе Учим.
Стиль Пуук, характерный для классической эпохи майя VII—X веков, ещё называют «индейским барокко».