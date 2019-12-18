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14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике нашли тайный коридор во дворце правителя (видео)

Мексиканские археологи добрались до еще одного секрета древнего города Ушмаль, который был культурным и политическим центром во времена цивилизации майя.

Исследователи нашли тайный коридор во дворце правителя. Считается, что он был построен в 670 году нашей эры. Стены прохода в высоту достигают 25 метров, высота арок — семь метров. Коридор построен в архитектурном стиле Пуук. Он характерен для классической эпохи майя, длившейся с VII по X века.

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«Этот свод проходит через все здание, и снаружи дворца есть похожая арка. Становится понятно, что это сквозной коридор», — говорит археолог Хосе Учим.

Стиль Пуук, характерный для классической эпохи майя VII—X веков, ещё называют «индейским барокко».

Анна Лысенко

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