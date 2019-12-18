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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ледяные пещеры в Исландии показали изнутри (фото)

Завораживающая красота.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Польский фотограф Якуб Перликовски отправился в путешествие в загадочную Исландию, где сделал абсолютно сказочные снимки.

Надев специальное снаряжение и взяв с собой опытного гида, фотограф шел пешком два часа, чтобы добраться к ледяным пещерам. Однако то, что он увидел в конце этого путешествия, превзошло все его ожидания.

Екатерина Гура

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