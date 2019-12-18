В Совете Федерации предложили существенно повысить детские выплаты

Минэкономразвития, Минфину и Минтруда также рекомендуется проработать возможность выплачивать пособие в период отпуска по уходу за ребенком в размере детского прожиточного минимума на всех детей, находящихся на иждивении, а не только на новорожденного.
Кроме того, предлагается рассмотреть возможность направлять средства маткапитала на приобретение автомобиля отечественного производства.
Также ведомствам предлагается проработать вопрос о возможности разработки стандарта реализации нацпроекта «Демография» в регионах, предусмотрев критерии оценки нуждаемости при предоставлении норм господдержки семьям с детьми.
Минобразования предлагается проработать возможность «введения квоты на целевое обучение детей из многодетных семей за счет средств бюджетов всех уровней». Минфину рекомендуется распространить программу субсидирования процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (6% годовых) на вторичный рынок, индивидуальное жилищное строительство, включая ремонт и реконструкцию. В этой программе, по мнению сенаторов, могли бы участвовать молодые семьи с первым ребенком и многодетные семьи, ранее получившие земельные участки.
Также Минфину предлагается обсудить возможность использования 450 тысяч рублей, предоставляемых из федерального бюджета при рождении третьего ребенка, на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средства, как это сделано для маткапитала. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета региональных мер по улучшению жилищных условий семей с четырьмя и более детьми.
Регионам предлагается использовать дополнительные меры для стимулирования рождаемости с учетом особенностей субъекта РФ, усилить меры поддержки семей, имеющих детей, в части улучшения их жилищных условий.