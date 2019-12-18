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16:51 (мск), источник: Газета.Ру

Опрос: растет число россиян, считающих, что гаджеты приносят больше вреда, чем пользы

Гаджеты приносят больше вреда, чем пользы, считают 26% россиян. Ранее в течение 6 лет их число составляло 17%.

Источник: Reuters

Не согласны с этим утверждением 60% респондентов. Они считают, что пользы от гаджетов больше, чем вреда. Об этом свидетельствует опубликованный в среду опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Также социологическое исследование продемонстрировало, что 69% россиян не мыслят себя без мобильного телефона или смартфона, 31% ни от каких гаджетов не зависят.

На вопрос об отрицательных сторонах в использовании переносных электронных устройств 17% россиян упоминают вред для здоровья, каждый десятый опрошенный говорит, что гаджеты отрицательно влияют на детей, также каждый десятый упоминает зависимость от мобильного устройства.

За 6 лет более чем вдвое выросло число тех, кто считает, что использование гаджетов ограничивает личную свободу — с 16 до 35%.

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