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18 декабря, источник: m24.ru

Квартиру Киркорова продадут для возмещения долга по кредиту

Артист должен выплатить деньги латвийскому банку ABLV Bank.

Источник: Москва 24

Столичный суд взыскал с Филиппа Киркорова 779 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Об этом сообщает Агентство «Москва».

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Кроме того, суд постановил взыскать долг через заложенное по договору имущество — квартиру певца, стоимость которой составляет более 193 миллионов рублей.

Под обращение также попали «улучшения и принадлежности, которые находятся в постоянной связи с квартирой». Речь идет о духовом шкафе, четырех кондиционерах и кофемашине.

Ранее Таганский суд Москвы обязал Киркорова выплатить 651 тысячу евро плюс около 20 тысяч евро процентов банку ABLV Bank. Изначально банк рассчитывал отсудить у артиста около 4 миллионов евро. В 2016 году певец покупал в Латвии квартиру и взял на это кредит. Долг он так и не закрыл.

При этом ABLV был вынужден остановить деятельность и начать процедуру самоликвидации в 2018 году из-за причастности банка к международным схемам отмывания денег.

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