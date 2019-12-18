Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 главных цифр 2019 годаПодводим «числовые» итоги уходящего года.
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
16:46 (мск), источник: ТАСС

У берегов Крыма на дне Черного моря установят новогоднюю елку

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Акцию планируется провести 20—21 декабря.

Дайверы установят украшенную искусственную новогоднюю елку на дне Черного моря у берегов Судака в Крыму и будут водить хоровод вокруг нее. Об этом в среду сообщил туристический портал Крыма со ссылкой на организаторов.

Читайте также
В Сети снова смеются над задней стороной елки (фото)

«Предновогоднее погружение планируется 20—21 декабря в районе мыса Меганом или же в Новом Свете — место, как и дата погружения, будут зависеть от погодных условий. Искусственную елку наряжают на берегу, после чего с уже украшенным деревом спортсмены заходят в воду», — говорится в сообщении.

Акция пройдет уже в третий раз. Чтобы зафиксировать елку на дне, ее основание утяжелят свинцовым грузом. После проведения мероприятие дайверы поднимут дерево на поверхность. «Для моря это мусор и оставлять его ни в коем случае нельзя», — отмечают организаторы акции.

Читайте также
 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар
Расспрос с пристрастием: чего ждать от пресс-конференции Путина
Квартиру Киркорова продадут для возмещения долга по кредиту
У главного судьи России нашли недвижимость на 220 млн рублей
В США испугались собственных «санкций из ада» против России
Названы 19 главных цифр 2019 года
26% россиян считают, что от гаджетов больше вреда, чем пользы
Стало известно, как выглядела девочка, жившая 5700 лет назад
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
Как сканировать QR-код (3 простых способа) На смартфонах и компьютере
Кино
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма Артисты представили псевдодокументальную картину «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Горячие темы на Авто
Имя России - 2019 102
2 недели до Нового Года 95
Худшие женские недостатки. 87
Большой брат более лучше будет за вами следить 75
Новости партнеров
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
5 приемов, которые остановят старость
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
У известной российской певицы отказали почки
Популярные темы на «Детях»
Праздник к нам приходит. И Новогодний конкурс рассказов заодно 380
Несбывшаяся судьба 332
Вы бы отпустили подростка на ДР в загородный коттедж? 187
Киев 179
Леди
Юлию Барановскую с ярким макияжем не узнали в сети Звезда переборщила с макияжем.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь