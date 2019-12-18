16:46 (мск), источник: ТАСС
У берегов Крыма на дне Черного моря установят новогоднюю елку
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Акцию планируется провести
Дайверы установят украшенную искусственную новогоднюю елку на дне Черного моря у берегов Судака в Крыму и будут водить хоровод вокруг нее. Об этом в среду сообщил туристический портал Крыма со ссылкой на организаторов.
«Предновогоднее погружение планируется
Акция пройдет уже в третий раз. Чтобы зафиксировать елку на дне, ее основание утяжелят свинцовым грузом. После проведения мероприятие дайверы поднимут дерево на поверхность. «Для моря это мусор и оставлять его ни в коем случае нельзя», — отмечают организаторы акции.