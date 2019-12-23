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09:02 (мск)

Жительница Троицка выиграла миллион рублей от Gloria Jeans

Известный бренд одежды Gloria Jeans подвел итоги самого масштабного розыгрыша этого года — «Марафона на миллион».

Обладателем главного приза — одного миллиона рублей — стала Марина Копылова из города Троицк, которая по счастливой случайности совершила покупку в магазине бренда в свой день рождения.

Вот что Марина думает о своей победе:

Я до сих пор не верю, что все это происходит со мной! Я невероятно счастлива и благодарю Gloria Jeans за то, что они исполняют мечты и заставляют верить в чудеса — особенно, в преддверии Нового Года.

Более 900 тысяч человек заинтересовались акцией, а почти 250 тысяч — зарегистрировались для участия. В рамках конкурса было разыграно семь смартфонов 11 поколения, семь путешествий для всей семьи (каждое на сумму по 200 тыс. рублей) и еще 2 тысячи отличных подарков, включая подарочные сертификаты, фильмы, бесплатную доставку из интернет-магазина и многое другое.

В акции участвовали все покупатели, которые совершили покупку с чеком от 1000 рублей в период с 14 ноября по 1 декабря и зарегистрировали чек на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.

Если вы не успели принять участие в марафоне в этом году, не расстраивайтесь. Магазины Gloria Jeans — это отличная возможность обновить свой гардероб новой парой джинсов или свитером, а также подобрать платье для новогодней вечеринки.

К последним выходным 2019 года в магазинах бренда скидки достигнут своего максимума, и можно будет выгодно купить подарки для близких и друзей.

Имена всех победителей, количество призов и порядок проведения розыгрыша «Марафон на миллион» доступны на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.

Совершайте покупки на сайте, подписывайтесь на Instagram бренда и группу «ВКонтакте», чтобы следить за новыми акциями и конкурсами Gloria Jeans.

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