09:02 (мск)
Жительница Троицка выиграла миллион рублей от Gloria Jeans
Известный бренд одежды Gloria Jeans подвел итоги самого масштабного розыгрыша этого года — «Марафона на миллион».
Обладателем главного приза — одного миллиона рублей — стала Марина Копылова из города Троицк, которая по счастливой случайности совершила покупку в магазине бренда в свой день рождения.
Вот что Марина думает о своей победе:
Я до сих пор не верю, что все это происходит со мной! Я невероятно счастлива и благодарю Gloria Jeans за то, что они исполняют мечты и заставляют верить в чудеса — особенно, в преддверии Нового Года.
Более 900 тысяч человек заинтересовались акцией, а почти 250 тысяч — зарегистрировались для участия. В рамках конкурса было разыграно семь смартфонов 11 поколения, семь путешествий для всей семьи (каждое на сумму по 200 тыс. рублей) и еще 2 тысячи отличных подарков, включая подарочные сертификаты, фильмы, бесплатную доставку из
В акции участвовали все покупатели, которые совершили покупку с чеком от 1000 рублей в период с 14 ноября по 1 декабря и зарегистрировали чек на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.
Если вы не успели принять участие в марафоне в этом году, не расстраивайтесь. Магазины Gloria Jeans — это отличная возможность обновить свой гардероб новой парой джинсов или свитером, а также подобрать платье для новогодней вечеринки.
Имена всех победителей, количество призов и порядок проведения розыгрыша «Марафон на миллион» доступны на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.