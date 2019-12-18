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20:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошка помогла британцу найти свою любовь в США

Влюбленным даже не помешало то, что они жили в разных странах.

28-летний Адам Лоуренс из Великобритании обрел свою любовь в США. При этом он никого специально не искал и не сидел на сайтах знакомств. Любовь нашла его сама благодаря толстому милому котику.

Дело в том, что Адам — владелец довольно упитанной кошечки Догги. Британец не скрывал свою любимицу от посторонних глаз и часто публиковал ее фото в группе THIS CAT IS CHONKY («Этот кот толстый») в Facebook.

Однажды его совместное фото с кошкой заметила 25-летняя Анна Хоси из Чикаго. Девушка лайкнула пост и написала, что кошка и ее владелец выглядят очень мило, пишет Daily Mail.

Адам ответил на комментарий, а затем разговорился с Анной. Помимо любви к кошкам, у них нашлось еще немало общих интересов, и через пару месяцев бесед и видеозвонков молодые люди решили встретиться.

Адам прилетел к Анне в Чикаго, где познакомился и с ее кошкой по имени Кидден. А в феврале 2020 года Анна собирается приехать к Адаму в Лондон и познакомиться с той самой толстой кошкой, благодаря которой они и познакомились.

Екатерина Гура

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