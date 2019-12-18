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20:45 (мск), источник: Daily Storm

Больше половины просьб, озвученных на пресс-конференции Путина в 2018-м, остались невыполненными

Не удалось найти убийц пастухов-«террористов», восстановить летное училище и дать газ в деревни под Петербургом.

Источник: Коллаж Daily Storm

С каждым годом большая пресс-конференция Владимира Путина все сильнее становится похожа на его «Прямую линию»: вместо того чтобы задавать вопросы, журналисты рассказывают о проблемах в регионах и просят разобраться с ними. Мы проверили, удалось ли властям в течение 2019 года найти решения и ответы.

Нерешенные проблемы

По подсчетам Daily Storm, в 2018 году во время большой пресс-конференции журналисты 11 раз обратились со своими предложениями к Владимиру Путину. По шести пунктам вопросы так и не сняты.

Волгоград и закрытое авиаучилище

Проблема: журналист из Волгограда Евгений Князев был одним из первых, кому удалось задать вопрос президенту. Князев предложил Путину восстановить Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (закрылось в 1998 году) или создать на его базе Суворовское училище. Президент пообещал посоветоваться с министром обороны.

Результат: после пресс-конференции вопрос, озвученный Евгением Князевым, не обсуждали в СМИ. Похоже, что в Минобороны пока не собираются восстанавливать авиационное учебное заведение.

Новость
Пресс-конференция Владимира Путина

Санкт-Петербург и футбольное поле для детдомовцев

Проблема: журналистка нижегородского вестника «Семья. Общество. Традиции» Маргарита Баулина рассказала президенту, что вместе с инициативной группой, созданной на базе издания, хочет открыть в Петербурге крытое футбольное поле, на котором смогут заниматься дети из неблагополучных семей и детских домов. Для этого ей нужно всего 11 миллионов рублей. Еще одно препятствие — петербургские чиновники, которые не дают проекту ходу.

Результат: после пресс-конференции с Путиным «Фонтанка» опубликовала статью про Маргариту Баулину. Там указывается, что в 2017 году женщина обращалась в правительство Санкт-Петербурга с просьбой предоставить участок земли с правом последующей приватизации. Как писала «Фонтанка», Баулина направляла запрос от имени несуществующего юридического лица. После этой находки она перестала выходить на связь с журналистами. Больше ее история в прессе не упоминалась.

Кавказ и путешествия Путина

Куда пригласили президента: в ходе пресс-конференции Владимира Путина пригласили в гости в Карачаево-Черкесию и Чечню.

Результат: Путин приехал в Дагестан.

Новость
Президента рассмотрели в конце года

﻿Ленинградская область и пропавший газопровод

Проблема: журналист Виктор Смирнов рассказал президенту о пропавшей газовой трубе стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Он заявил, что жители Приозерского (город Приозерск) и Выборгского районов Ленобласти живут без газа.

Результат: трубу нашли, было возбуждено уголовное дело. Но газ в Приозерск так и не провели. «Газпром» и Ленинградская область до сих пор ведут переговоры насчет строительства газораспределительной станции.

Дагестан и убийство пастухов

Проблема: корреспондент ГТРК «Дагестан» Елена Еськина попросила Владимира Путина разобраться в деле братьев Гасангусейновых — двух пастухов, которых убили силовики, перепутав с боевиками. Неизвестные переодели трупы чабанов в чужие одежды и подкинули оружие. Позднее МВД отчиталось, что уничтожило двух террористов в ходе спецоперации. В декабре 2018 года президент сказал, что впервые слышит об этом инциденте, и дал поручение главе СКР Александру Бастрыкину взять дело на контроль.

Результат: отец убитых братьев Муртазали Гасангусейнов считает, что Путин не мог не знать об этом деле: глава семейства лично отправил ему больше десятка писем. В Москве проходили пикеты перед зданием администрации президента. За последний год расследование почти не сдвинулось с мертвой точки. До сих пор не известны имена убийц. Единственный заметный результат — возбуждение уголовного дела против майора МВД Ибрагима Алиева. Именно он выпустил сводку, в которой братья Гасангусейновы были объявлены боевиками.

Решенные проблемы

Обращений и просьб, которые были решены или решаются, на одну меньше — их всего пять.

Новосибирск и дома для ученых

Проблема: журналисты обратились к Путину с просьбой поддержать сибирскую научную долину — проект «Академгородок 2.0». Речь шла о строительстве жилья для ученых.

Результат: научный городок развивается и даже без прямого президентского вмешательства. Партнерами проекта выступают «Ростех», «Норникель», «СИБУР», «Газпром», «ВымпелКом» и другие компании.

Новость
Путин одобрил новую «стройку века»

Рядом с научным городком строят несколько жилых комплексов. В одном из них — ЖК «Да Винчи» — дома начали сдавать еще летом 2019 года. Курирует строительство объектов глава АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Вячеслав Илюхин. Он же выступал соучредителем компании-застройщика ЖК «Да Винчи».

Якутия и мост через Лену

Проблема: корреспондент газеты «Якутия» Александр Ильин узнал у президента, когда построят мост через реку Лену.

«Мост может стать символом освоения азиатской части. Стоит ли ждать мост? Если да, то когда? Якутянам он очень нужен», — спросил Ильин.

Президент заявил, что в случае если Минтранс и Минэкономразвития договорятся о строительстве, то проект будет реализован.

Результат: в правительстве согласовали проект. Региональные власти подтвердили планы по сооружению моста. Сейчас решается вопрос, какая компания это осуществит. Отбор идет в формате конкурса. Его итоги подведут 17 января.

Санкт-Петербург и дольщики

Новость
Кремль не стал связывать отставку вице-губернатора Петербурга с жалобой на него Путину

Проблема: дольщица ГК «Город» из Санкт-Петербурга Алла Андреева выступила от Областной Рязанской газеты. Она рассказала Владимиру Путину, что региональные власти в стремлении отчитаться перед Москвой вводят в эксплуатацию недостроенные дома.

Самую эмоциональную часть рассказа женщина посвятила семье. В 2017 году мужа Андреевой — Константина — убили. После новости о смерти зятя умерла и пожилая мать Аллы Андреевой. Женщина связывает кончину своего мужа с разоблачением застройщика. По итогам Владимир Путин поручил Александру Беглову, тогда занимавшему пост врио губернатора, встретиться с женщиной и во всем разобраться.

Результат: последнюю очередь домов ГК «Город» сдали летом 2019 года. Скоро начнется рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении владельцев строительной компании.

Сама Андреева сказала Daily Storm, что жителям домов, сданных еще в 2017 году, приходится доделывать жилье за собственный счет, а убийцу ее мужа правоохранительные органы до сих пор не нашли.
Новость
О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

Чечня и аэропорт

Проблема: корреспондент ЧГТРК «Грозный» Хамзат Батукаев спросил у президента, может ли он помочь в реконструкции регионального аэропорта.

«Что касается аэропорта, то он работает. В том числе когда нужно, работает в режиме международного аэропорта. Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович придет, расскажет. Я посмотрю, что нужно сделать. Но я просто не понимаю, что нужно сделать дополнительно. Он функционирует», — заверил его Путин.

Результат: судя по расписанию, сейчас самолеты из Грозного летают не только в Москву, но и в Стамбул. А в ноябре 2019 года министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что реконструкция аэропорта начнется в 2020-м и закончится в 2023 году.

Владивосток и онкобольной мальчик из Иркутской области

Проблема: журналист Сергей Мильвит рассказал об онкобольном трехлетнем мальчике, которого нужно было срочно отправить за границу на лечение. Путин пообещал помочь.

Результат: после обращения к президенту в Минздраве Иркутской области сообщили, что трехлетний Владислав Шестаков признан неизлечимо больным и нетранспортабельным. Несмотря на предпринятые после пресс-конференции меры, спасти ребенка не удалось.

«Мальчик умер сегодня ночью», — констатировали в региональном министерстве 10 января 2019 года. Родители незадолго до смерти малыша отказались от транспортировки за границу из-за его крайне тяжелого состояния.

Илья Горшков

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