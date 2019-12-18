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20:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Калининградском зоопарке показали маленького жирафенка

Он появился на свет месяц назад.

Пресс-служба Калининградского зоопарка объявила о пополнении. У пары жирафов Ивы и Меру родился малыш.

Жирафенок появился на свет еще месяц назад, и все это время зоологи и ветеринары наблюдали за его здоровьем и состоянием. Чтобы не подвергать маму и малыша стрессу, на этот месяц был закрыт весь зимний павильон, где они находились.

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За это время жирафенок, у которого пока еще нет имени, подрос на 20 сантиметров и заметно прибавил в весе. И мама, и малыш чувствуют себя отлично, но за ними продолжают круглосуточно наблюдать специалисты, в том числе и через камеру видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, раньше у Ивы были проблемы с выкармливанием малышей, а потому перед рождением нового детеныша с ней занимались специалисты.

Мама жирафенка Ива родилась в Калининградском зоопарке в 2002 году, а папа Меру переехал в зоопарк в 2008 году из Берлина.

Екатерина Гура

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