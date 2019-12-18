20:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Калининградском зоопарке показали маленького жирафенка
Он появился на свет месяц назад.
Жирафенок появился на свет еще месяц назад, и все это время зоологи и ветеринары наблюдали за его здоровьем и состоянием. Чтобы не подвергать маму и малыша стрессу, на этот месяц был закрыт весь зимний павильон, где они находились.
За это время жирафенок, у которого пока еще нет имени, подрос на 20 сантиметров и заметно прибавил в весе. И мама, и малыш чувствуют себя отлично, но за ними продолжают круглосуточно наблюдать специалисты, в том числе и через камеру видеонаблюдения.
Как сообщили в
Мама жирафенка Ива родилась в Калининградском зоопарке в 2002 году, а папа Меру переехал в зоопарк в 2008 году из Берлина.
Екатерина Гура