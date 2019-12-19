Финский журналист восхитился железными дорогами в России

«Особенно хорошо путешествовать на поезде в России. В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира», — пишет автор статьи.
Журналист отметил, что проводники заботятся о пассажирах, а те, в свою очередь, готовы завязывать во время путешествий новые знакомства.
«Я раз за разом поражаюсь точности поездов в России», — написал Микконен, подчеркнув, что поезда ходят по графику независимо от погодных условий.
По словам автора, он проехал тысячи километров по России и ряду других стран. При этом журналист отметил, что путешествие на поезде из Санкт-Петербурга в французскую Ниццу стало поездкой, запомнившейся ему на всю жизнь.
«Поезда помогли мне прочувствовать дальние расстояния», — заключил Микконен.