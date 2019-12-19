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01:51 (мск), источник: РИА Новости

Финский журналист восхитился железными дорогами в России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России, восхитившись при этом точностью, с которой ходят российские поезда.

Источник: РИА "Новости"

«Особенно хорошо путешествовать на поезде в России. В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира», — пишет автор статьи.

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Журналист отметил, что проводники заботятся о пассажирах, а те, в свою очередь, готовы завязывать во время путешествий новые знакомства.

«Я раз за разом поражаюсь точности поездов в России», — написал Микконен, подчеркнув, что поезда ходят по графику независимо от погодных условий.

По словам автора, он проехал тысячи километров по России и ряду других стран. При этом журналист отметил, что путешествие на поезде из Санкт-Петербурга в французскую Ниццу стало поездкой, запомнившейся ему на всю жизнь.

«Поезда помогли мне прочувствовать дальние расстояния», — заключил Микконен.

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