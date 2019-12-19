Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 главных цифр 2019 годаПодводим «числовые» итоги уходящего года.
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Огромный ледяной поток в Сибири засняли на спутник

Американские ученые на примере ледника Вавилова, расположенного на острове Октябрьской Революции архипелага Северная Земля (Сибирь), впервые наблюдали превращение ледяного серджа (резкого увеличения скорости движения ледников) в огромный ледяной поток.

Соответствующее видео доступно на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Подо льдами Гренландии нашли большую темную реку

В нем при помощи спутниковых снимков, полученных в период с 2015 год по 2018 год, показана миграция ледяных масс в море. Согласно данным ученых, с 2013 года до 2019 года ледник потерял 9,5 миллиарда тонн льда, что составляет 11 процентов от его изначальной массы.

По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, полученные результаты, касающиеся связи между ледяными серджами и ледяными потоками, могут привести к пересмотру прогнозов по повышению уровня моря в будущем.

В ноябре 2016 года в пресс-релизе Российского научного фонда заявили, что российские ученые обнаружили высокий уровень радиации в районе острова Северный архипелага Новая Земля и определили ее источник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Бывшая «Мисс Украина» опубликовала фото топлес
Каково быть в России отцом в декрете. Мнение
Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию (видео)
СМИ: сотрудников ГРУ обвинили в создании большой банды
Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist
Матч «Барселона» — «Реал» закончился массовыми беспорядками
Художник с помощью фотошопа создает сюрреалистических животных
В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
31 декабря — рабочий день или выходной? Решили соцсети Россия против будней!
Кино
46-летняя Порошина станет бабушкой в продолжении «Родителей» Актриса приступила к съемкам в третьем сезоне популярного шоу
Горячие темы на Авто
Имя России - 2019 107
Как вы относитесь к разного рода "тренерам"? 99
2 недели до Нового Года 97
Солдат, расстрелявший сослуживцев, признан потерпевшим 59
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Очищает организм, словно щеткой: детокс-диета
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
Мужчины этих знаков - самые сложные мужья
Леди
Лолита в ультракоротком платье выступила на концерте Артистка принимает комплименты.
Новости партнеров
С возвращением. Поезд вернулся в столичное метро
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь