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11:59 (мск), источник: РИА Новости

Глава Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице

МАГАДАН, 19 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Колымы Сергей Носов на совещании в четверг поручил сотрудникам министерства здравоохранения пересчитать все комплекты постельного белья в отделении травматологии Магаданской областной больницы, а также провести проверку по всем жалобам жителей региона в социальных сетях.

Источник: РИА Новости

Он пояснил, что на его странице в Instagram жители Магаданской области рассказывают о хамском отношении медиков, отказе в медицинской помощи, неправильных диагнозах и лечении. Кроме того, одно из обращений опубликовала сотрудница Магаданской областной больницы, которая попросила помочь обеспечить травматологическое отделение учреждения постельным бельем, сейчас, по ее словам, оно в плохом состоянии и его не хватает.

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«Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей, которые уже устали… Младший медицинский персонал, санитарки жалуются, что с их зарплаты удерживаются от пяти до десяти тысяч на моющие средства и тряпки. Кроме того, им приходится работать за двоих. А устраиваются мертвые души, родственники начальников… Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы… По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает», — сказал Носов.

Он также поручил чиновникам проверить каждую жалобу пациентов, наказать виновных и принести извинения жителям региона, пострадавшим от нерадивых медиков.

«Мы можем построить новый роддом, много чего еще сделать. Но если мы не изменим отношения к людям, ничего не изменится. Хамство и жлобское отношение к людям останется и в новых стенах», — сказал Носов.

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