Глава Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице

Он пояснил, что на его странице в Instagram жители Магаданской области рассказывают о хамском отношении медиков, отказе в медицинской помощи, неправильных диагнозах и лечении. Кроме того, одно из обращений опубликовала сотрудница Магаданской областной больницы, которая попросила помочь обеспечить травматологическое отделение учреждения постельным бельем, сейчас, по ее словам, оно в плохом состоянии и его не хватает.
«Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей, которые уже устали… Младший медицинский персонал, санитарки жалуются, что с их зарплаты удерживаются от пяти до десяти тысяч на моющие средства и тряпки. Кроме того, им приходится работать за двоих. А устраиваются мертвые души, родственники начальников… Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы… По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает», — сказал Носов.
Он также поручил чиновникам проверить каждую жалобу пациентов, наказать виновных и принести извинения жителям региона, пострадавшим от нерадивых медиков.
«Мы можем построить новый роддом, много чего еще сделать. Но если мы не изменим отношения к людям, ничего не изменится. Хамство и жлобское отношение к людям останется и в новых стенах», — сказал Носов.