11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник с помощью фотошопа создает сюрреалистические портреты животных
В них соединены черты разных существ, предметов и природы.
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В них соединены черты разных существ, предметов и природы.
22-летний дизайнер и художник из Франции по имени Жюльен Табет уже два года придумывает несуществующих и сказочных существ. За основу он берет снимки обычных животных.
Кстати, похожим видом творчества занимается и индонезийский цифровой художник Адитья Арианто, который на одном фото объединяет животных с природой и различными объектами.
Екатерина Гура