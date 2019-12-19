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11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник с помощью фотошопа создает сюрреалистические портреты животных

В них соединены черты разных существ, предметов и природы.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

22-летний дизайнер и художник из Франции по имени Жюльен Табет уже два года придумывает несуществующих и сказочных существ. За основу он берет снимки обычных животных.

По словам Жюльена, на создание каждой картины у него уходит несколько часов. Своих зверей он называет существами из параллельной вселенной.

Кстати, похожим видом творчества занимается и индонезийский цифровой художник Адитья Арианто, который на одном фото объединяет животных с природой и различными объектами.

Екатерина Гура

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