15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В списке торговых партнеров США нашли вымышленную страну
Для нее даже разработаны торговые тарифы.
На сайте министерства сельского хозяйства США нашли информацию о том, что США торгует с Вакандой — вымышленной, скрытой от внешнего мира, страной из вселенной Marvel.
Странный факт обнаружил программист из
Цэнг рассказал о находке в соцсетях, и пользователи ответили шутками о том, что Ваканда будет поставлять в США вибраниум для Капитана Америки.
Вскоре СМИ провели небольшое расследование и узнали, что Ваканда появилась в списке торговых партнеров США в начале лета 2019 года: программисты внесли страну, когда тестировали сервис, но удалить забыли. Позже сотрудники министерства исправили ошибку.
Анна Лысенко