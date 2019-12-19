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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В списке торговых партнеров США нашли вымышленную страну

Для нее даже разработаны торговые тарифы.

На сайте министерства сельского хозяйства США нашли информацию о том, что США торгует с Вакандой — вымышленной, скрытой от внешнего мира, страной из вселенной Marvel.

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Странный факт обнаружил программист из Нью-Йорка Фрэнсис Цэнг. Готовя свою научную работу, он искал данные о сельскохозяйственных тарифах для стран, которые заключили с США соглашения о свободной торговле, сообщает Guardian.

Цэнг рассказал о находке в соцсетях, и пользователи ответили шутками о том, что Ваканда будет поставлять в США вибраниум для Капитана Америки.

Вскоре СМИ провели небольшое расследование и узнали, что Ваканда появилась в списке торговых партнеров США в начале лета 2019 года: программисты внесли страну, когда тестировали сервис, но удалить забыли. Позже сотрудники министерства исправили ошибку.

Анна Лысенко

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