15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Назван простой способ продлить свою жизнь
Нужно чаще уделять время искусству.
Посещение музеев, галерей и театров уменьшает риск преждевременной смерти, установили исследователи из Университетского колледжа Лондона.
Они изучили данные за 12-летний период о здоровье и ежедневных привычках 6 тысяч жителей Англии старше 50 лет.
По словам Дейзи Фанкур, автора исследования, опубликованного в BMJ, далеко не каждый человек ассоциирует эти занятия с хорошим здоровьем и долголетием.
Ученые не могут дать однозначного ответа, почему состояние здоровья и «вовлечение в искусство» тесно связаны, отмечает CNN. Они рассмотрели ряд экономических, медицинских и социальных факторов и пришли к выводу, что, скорее всего, причины нужно рассматривать в комплексе.
Частично речь идет об экономическом и социальном благополучии: люди, посещающие культурные мероприятия, в основном хорошо образованы и имеют неплохой доход, а значит, лучше питаются, живут в лучших условиях и могут позволить себе качественную медицину.
Важны также социальная и гражданская активность, психическое здоровье, мобильность и интеллектуальный уровень, отмечают исследователи.
Но это далеко не все факторы. По словам Фанкур, занятия искусством помогают в борьбе со стрессом и поддерживают креативность, которая необходима для адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни.
Анна Лысенко