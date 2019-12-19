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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Назван простой способ продлить свою жизнь

Нужно чаще уделять время искусству.

Источник: AP 2019

Посещение музеев, галерей и театров уменьшает риск преждевременной смерти, установили исследователи из Университетского колледжа Лондона.

Они изучили данные за 12-летний период о здоровье и ежедневных привычках 6 тысяч жителей Англии старше 50 лет.

Оказалось, что у людей, которые уделяли время искусству минимум раз в несколько месяцев, риск преждевременной смерти сокращался на 31%. Посещение театра, оперы или концерта даже один или два раза в год уменьшало этот риск на 14%.

По словам Дейзи Фанкур, автора исследования, опубликованного в BMJ, далеко не каждый человек ассоциирует эти занятия с хорошим здоровьем и долголетием.

Ученые не могут дать однозначного ответа, почему состояние здоровья и «вовлечение в искусство» тесно связаны, отмечает CNN. Они рассмотрели ряд экономических, медицинских и социальных факторов и пришли к выводу, что, скорее всего, причины нужно рассматривать в комплексе.

Жители каких регионов самые удачливые?

Частично речь идет об экономическом и социальном благополучии: люди, посещающие культурные мероприятия, в основном хорошо образованы и имеют неплохой доход, а значит, лучше питаются, живут в лучших условиях и могут позволить себе качественную медицину.

Важны также социальная и гражданская активность, психическое здоровье, мобильность и интеллектуальный уровень, отмечают исследователи.

Но это далеко не все факторы. По словам Фанкур, занятия искусством помогают в борьбе со стрессом и поддерживают креативность, которая необходима для адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни.

Анна Лысенко

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