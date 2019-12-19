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17:14 (мск), источник: РИА Новости

Горбачев попал в больницу с воспалением легких

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев подтвердил РИА Новости, что пока находится в больнице после уже завершившегося лечения воспаления легких, и сообщил, что врачи обещают вскоре его выписать.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд СМИ сообщил, что бывший советский лидер попал в больницу с воспалением легких.

«Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка и всё», — сказал Горбачев по телефону, отвечая на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.

На просьбу уточнить, обещают ли его скоро выписать из больницы, политик подтвердил, что это так.

«Говорят, да, — что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому, по сути дела, избавился от этого», — добавил собеседник агентства.

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