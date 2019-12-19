17:14 (мск), источник: РИА Новости
Горбачев попал в больницу с воспалением легких
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Ранее ряд СМИ сообщил, что бывший советский лидер попал в больницу с воспалением легких.
«Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка и всё», — сказал Горбачев по телефону, отвечая на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.
На просьбу уточнить, обещают ли его скоро выписать из больницы, политик подтвердил, что это так.
«Говорят, да, — что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому, по сути дела, избавился от этого», — добавил собеседник агентства.