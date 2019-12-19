Британка обнаружила у себя в шкафу живую лису

Совершенно внезапное открытие в своей лондонской квартире совершила девушка по имени Клоди Дабкевикс. Вернувшись домой после прогулки, она обнаружила на нижней полке в шкафу живую лисицу, которая, свернувшись калачиком, мирно спала среди вещей.
Зверь был так утомлен, что даже не услышал прихода хозяйки квартиры. Когда Клоди поняла, кто спит в ее шкафу, то быстро позвонила в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) и на всякий случай сделала быстрое фото незваной гостьи.
До приезда специалистов Клоди решила не беспокоить животное и оставила его спать за закрытой дверью в комнате. А вот сотрудник RSPCA Митчелл Смитт церемониться с лисой не стал и разбудил ее сразу же, как только нашел ее в шкафу.
По словам специалиста, лисица так хорошо замаскировалась среди вещей, что обнаружить ее удалось далеко не с первого раза.
Митчелл поймал лису и вынес ее на улицу, где она вырвалась и убежала в лесопосадку. Мужчина предположил, что животное могло пробраться в дом, чтобы укрыться от дождя, а, найдя теплое и темное место, видимо, решило немного вздремнуть.
К счастью, все закончилось хорошо для всех: ни Клоди, ни лиса не пострадали. В интервью журналистам Daily Mail девушка отметила, что совершенно не ожидала встретить дикое животное у себя в шкафу, но она очень рада, что лиса смогла вернуться в свое привычное место обитания.