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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка обнаружила у себя в шкафу живую лису

Неожиданная находка.

Совершенно внезапное открытие в своей лондонской квартире совершила девушка по имени Клоди Дабкевикс. Вернувшись домой после прогулки, она обнаружила на нижней полке в шкафу живую лисицу, которая, свернувшись калачиком, мирно спала среди вещей.

Зверь был так утомлен, что даже не услышал прихода хозяйки квартиры. Когда Клоди поняла, кто спит в ее шкафу, то быстро позвонила в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) и на всякий случай сделала быстрое фото незваной гостьи.

До приезда специалистов Клоди решила не беспокоить животное и оставила его спать за закрытой дверью в комнате. А вот сотрудник RSPCA Митчелл Смитт церемониться с лисой не стал и разбудил ее сразу же, как только нашел ее в шкафу.

По словам специалиста, лисица так хорошо замаскировалась среди вещей, что обнаружить ее удалось далеко не с первого раза.
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Митчелл поймал лису и вынес ее на улицу, где она вырвалась и убежала в лесопосадку. Мужчина предположил, что животное могло пробраться в дом, чтобы укрыться от дождя, а, найдя теплое и темное место, видимо, решило немного вздремнуть.

К счастью, все закончилось хорошо для всех: ни Клоди, ни лиса не пострадали. В интервью журналистам Daily Mail девушка отметила, что совершенно не ожидала встретить дикое животное у себя в шкафу, но она очень рада, что лиса смогла вернуться в свое привычное место обитания.

Екатерина Гура

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