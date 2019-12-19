20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка похудела на 95 килограммов и нашла свою любовь
На борьбу с лишним весом у нее ушло 18 месяцев.
38-летняя Элизабет Уоткинс из городка Принсес Рисборо в английском графстве в Бакингемшир кардинально изменила свою жизнь всего за полтора года.
В интервью журналистам Элизабет рассказала, что выросла в
В 2017 году вес Элизабет достиг отметки в 170 килограммов. Здоровье резко ухудшилось, она не могла путешествовать, развлекаться, работать и даже нормально ходить за покупками.
В то время одна из ее подруг, которая боролась с лишним весом, сделала операцию по уменьшению желудка и начала буквально таять на глазах. Эти перемены настолько впечатлили Уоткинс, что она тоже решилась на хирургическое вмешательство.
После операции она съедала всего 700 калорий в день в течение года и благодаря этому теряла почти по 6 килограммов в месяц. Через год она продолжила диету, но стала употреблять уже по 1200 калорий. Всего за 18 месяцев Элизабет похудела на 95 килограммов.
По словам британки, эти перемены оказались настолько значительными, что даже мама ее не узнала при встрече и прошла мимо нее в торговом центре.
Уоткинс признается, что не сидит на диете из овощей и постного мяса, а ест сладости и все, что ей хочется — просто делает это в минимальных количествах. Кроме того, она совсем не занимается спортом. По ее словам, когда она пошла в спортзал, вес начал увеличиваться. Ей говорили, что это
Сейчас Элизабет много ходит пешком, танцует, плавает и иногда ездит на велосипеде, что полностью покрывает норму физической активности.
Екатерина Гура