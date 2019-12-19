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20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка похудела на 95 килограммов и нашла свою любовь

На борьбу с лишним весом у нее ушло 18 месяцев.

38-летняя Элизабет Уоткинс из городка Принсес Рисборо в английском графстве в Бакингемшир кардинально изменила свою жизнь всего за полтора года.

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В интервью журналистам Элизабет рассказала, что выросла в турецко-армянской семье, где еда была очень важным элементом культуры. С детства британка была полной, но никогда не задумывалась о том, чтобы бороться с лишним весом.

В 2017 году вес Элизабет достиг отметки в 170 килограммов. Здоровье резко ухудшилось, она не могла путешествовать, развлекаться, работать и даже нормально ходить за покупками.

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В то время одна из ее подруг, которая боролась с лишним весом, сделала операцию по уменьшению желудка и начала буквально таять на глазах. Эти перемены настолько впечатлили Уоткинс, что она тоже решилась на хирургическое вмешательство.

После операции она съедала всего 700 калорий в день в течение года и благодаря этому теряла почти по 6 килограммов в месяц. Через год она продолжила диету, но стала употреблять уже по 1200 калорий. Всего за 18 месяцев Элизабет похудела на 95 килограммов.

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По словам британки, эти перемены оказались настолько значительными, что даже мама ее не узнала при встрече и прошла мимо нее в торговом центре.

Из-за потери веса и нормализации здоровья Уоткинс стала более активной и общительной — у нее появились друзья, новые хобби и она стала путешествовать. Более того, Элизабет наконец-то встретила настоящую любовь и в 2019 году влюбленные обручились, пишет The Sun.

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Уоткинс признается, что не сидит на диете из овощей и постного мяса, а ест сладости и все, что ей хочется — просто делает это в минимальных количествах. Кроме того, она совсем не занимается спортом. По ее словам, когда она пошла в спортзал, вес начал увеличиваться. Ей говорили, что это из-за роста мышц, но мотивация показалась ей слабой, и она бросила тренировки.

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Сейчас Элизабет много ходит пешком, танцует, плавает и иногда ездит на велосипеде, что полностью покрывает норму физической активности.

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Екатерина Гура

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