20:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
19 главных цитат 2019 года
Вспоминаем самые резонансные и неожиданные заявления уходящего года.
«Поэтому если в контексте своей программы тот же самый Познер будет использовать слово „Госдура“, состава здесь никакого не будет»
Андрей Клишас, сенатор, автор закона об оскорблении государства
«Роскосмос всегда на виду, и любая наша неудача, авария вызывает мощный общественный резонанс и порой гипертрофированную реакцию по типу „Шеф, все пропало!“, а иногда и юродивые вопли „Прости нас, Юра!“»
Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса
«Может, кого-то этим огорчу — я практически никогда не слушаю рэп и хип-хоп. Вероятно, меня еще не накрыло»
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ
«Если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы»
Рауф Арашуков, экс-сенатор, обвиняемый в убийствах
«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины»
Юлия Арсенина, заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области
«Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть отрезки не очень хорошие»
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ
«Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам»
Александр Усс, губернатор Красноярского края
«Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока»
Эмманюэль Макрон, президент Франции
«Так что, если бы вы могли предпринять что-то вместе с генеральным прокурором, было бы здорово»
Дональд Трамп, президент США — Владимиру Зеленскому, президенту Украины
«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет»
Владимир Зеленский, президент Украины
«По секрету вам скажу: „Да, обязательно будем это делать!“ Только вы там никому не говорите»
Владимир Путин о планах России вмешиваться в американские выборы
«Всю жизнь — „Зенит“, „Спартак“... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом „Зенит“, „Спартак“. И это что — жизнь, что ли?»
Протоиерей Дмитрий Смирнов об увлечении мужчин футболом
«Он сдох как собака. Он сдох как трус. Мир стал гораздо безопаснее»
Дональд Трамп о ликвидации главаря ИГИЛ (запрещена в РФ) Аль-Багдади. На фото - пес Конан, участвовавший в спецоперации
«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, это не секрет, здесь активно работают разного рода маргиналы и агрессивные националисты»
Владимир Путин, президент РФ
«Раньше все спрашивали про „Джокера“, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится „Джокер“, почему вам не нравится Олег Соколов?»
Владимир Мединский, министр культуры РФ
«Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом — цап-царап. Или задешево купим. Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно!»
Владимир Путин о том, почему Россия не вкладывается в сланцевую нефть
«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России»
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
«Коллеги, ну давайте ничего не будем вывозить никуда и сжигать ничего не будем. Давайте оставим. Ну вот если вы дадите адресок мне двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор. Скажу гэбэушке нашей, „Жилищнику“: не вывозите месяцок оттуда — и проблема решена»
Сергей Собянин, мэр Москвы — противникам сжигания отходов