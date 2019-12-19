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20:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

19 главных цитат 2019 года

Вспоминаем самые резонансные и неожиданные заявления уходящего года.

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РИА "Новости"
1/19

«Поэтому если в контексте своей программы тот же самый Познер будет использовать слово „Госдура“, состава здесь никакого не будет»

Андрей Клишас, сенатор, автор закона об оскорблении государства

РИА "Новости"
2/19

«Роскосмос всегда на виду, и любая наша неудача, авария вызывает мощный общественный резонанс и порой гипертрофированную реакцию по типу „Шеф, все пропало!“, а иногда и юродивые вопли „Прости нас, Юра!“»

Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

РИА "Новости"
3/19

«Может, кого-то этим огорчу — я практически никогда не слушаю рэп и хип-хоп. Вероятно, меня еще не накрыло»

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ

РИА "Новости"
4/19

«Если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы»

Рауф Арашуков, экс-сенатор, обвиняемый в убийствах

РИА "Новости"
5/19

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Администрации Владимирской области
6/19

«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины»

Юлия Арсенина, заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области

РИА "Новости"
7/19

«Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть отрезки не очень хорошие»

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ

РИА "Новости"
8/19

«Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам»

Александр Усс, губернатор Красноярского края

AP 2019
9/19

«Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока»

Эмманюэль Макрон, президент Франции

AP 2019
10/19

«Так что, если бы вы могли предпринять что-то вместе с генеральным прокурором, было бы здорово»

Дональд Трамп, президент США — Владимиру Зеленскому, президенту Украины

AP 2019
11/19

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет»

Владимир Зеленский, президент Украины

РИА "Новости"
12/19

«По секрету вам скажу: „Да, обязательно будем это делать!“ Только вы там никому не говорите»

Владимир Путин о планах России вмешиваться в американские выборы

РИА "Новости"
13/19

«Всю жизнь — „Зенит“, „Спартак“... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом „Зенит“, „Спартак“. И это что — жизнь, что ли?»

Протоиерей Дмитрий Смирнов об увлечении мужчин футболом

AP 2019
14/19

«Он сдох как собака. Он сдох как трус. Мир стал гораздо безопаснее»

Дональд Трамп о ликвидации главаря ИГИЛ (запрещена в РФ) Аль-Багдади. На фото - пес Конан, участвовавший в спецоперации

РИА "Новости"
15/19

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, это не секрет, здесь активно работают разного рода маргиналы и агрессивные националисты»

Владимир Путин, президент РФ

РИА "Новости"
16/19

«Раньше все спрашивали про „Джокера“, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится „Джокер“, почему вам не нравится Олег Соколов?»

Владимир Мединский, министр культуры РФ

РИА "Новости"
17/19

«Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом — цап-царап. Или задешево купим. Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно!»

Владимир Путин о том, почему Россия не вкладывается в сланцевую нефть

РИА "Новости"
18/19

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России»

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

РИА "Новости"
19/19

«Коллеги, ну давайте ничего не будем вывозить никуда и сжигать ничего не будем. Давайте оставим. Ну вот если вы дадите адресок мне двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор. Скажу гэбэушке нашей, „Жилищнику“: не вывозите месяцок оттуда — и проблема решена»

Сергей Собянин, мэр Москвы — противникам сжигания отходов

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