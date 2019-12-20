04:01 (мск), источник: Lenta.Ru
Похожие на лапшу «Доширак» туфли высмеяли в сети
Пользователи сети высмеяли босоножки итальянского модного бренда, отделка которых похожа на лапшу быстрого приготовления «Доширак».
Коллаж, сравнивающий обувь с открытой упаковкой лапши, опубликован в
Как сообщили администраторы странички в подписи к посту, бренд Bottega Veneta представил коллекцию
Публикация собрала более 80 тысяч лайков и множество язвительных комментариев. «Пакет с приправами включен или нет?» — поинтересовался в шутку один. «Чертов “Доширак” теперь можно носить на ногах!! Наконец-то», — написал другой. «Думаю, она будет готова через
В сентябре французский модный бренд Vetements, основателем которого является модельер грузинского происхождения Демна Гвасалия, выпустил «обувь для вечеринок». В каблук черных кожаных сапог с голенищем выше щиколотки дизайнер встроил металлическую открывашку для бутылок. Поклонники с восторгом отреагировали на модель.