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02:07 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года, сообщает Screen Rant.

За его основу взяты не оценки пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro.

В тройке лидеров «Хищные птицы», «Соник в кино» и «Топ Ган: Мэверик».

На четвертом месте «Не время умирать». Также в списке: «Черная вдова», «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King’s Man: Начало», «Форсаж 9».

Во время загрузки произошла ошибка.
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