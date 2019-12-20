02:07 (мск), источник: РИА Новости
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года, сообщает Screen Rant.
За его основу взяты не оценки пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro.
В тройке лидеров «Хищные птицы», «Соник в кино» и «Топ Ган: Мэверик».
На четвертом месте «Не время умирать». Также в списке: «Черная вдова», «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King’s Man: Начало», «Форсаж 9».