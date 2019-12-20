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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты дали советы по выбору красной икры

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жестяная банка или стеклянная? Замороженная или свежая?

Источник: РИА Новости

При выборе красной икры, важно обратить внимание на упаковку и маркировку, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

Классический вариант — это жестяная банка. Специалисты рекомендуют при покупке внимательно осмотреть банку на наличие внешних повреждений. Главная опасность — «бомбаж».

Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Следует также осмотреть банку на предмет внешних повреждений. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют «бомбаж», и это — верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов.
Наталья Петроченкова
эксперт Роскачества

Микробы и другие посторонние организмы в икре могут привести к тяжелым последствиям. Самым безобидным из них является искажение вкуса продукта. В худшем случае — сильнейшее отравление.

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Как советуют специалисты, лучше икру приобретать в стеклянной таре или наразвес. Так сложнее спрятать некачественный продукт.

«Выбирая икру в стеклянной банке или на разлив, у вас есть возможность рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много “джуса”. Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете», — рассказали в Роскачестве.

Заморозка не влияет на качество продукта, считают специалисты. Но только в том случае, если она была сделана единожды.

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