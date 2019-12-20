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11:12 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт назвал самые популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наиболее популярными схемами у интернет-злоумышленников в 2019 году стали телефонное и онлайн-мошенничество и программы-шифровальщики, рассказал РИА Новости антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Источник: РИА Новости

Чаще всего киберпреступники в уходящем году использовали вишинг — телефонное мошенничество, когда абоненту звонит якобы сотрудник банка и под предлогом приостановления подозрительной транзакции просит подтвердить данные банковской карточки или данные от входа в онлайн-банк, отметил собеседник агентства.

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«Сама схема телефонного мошенничества известна уже давно, последний всплеск наблюдался в 2013—2014 годах. Однако в этом году произошел новый “скачок”. Связано это может быть с тем, что в распоряжении злоумышленников появилось много данных о пользователях, и они научились их монетизировать», — предположил Галов.

Другим трендом, по словам эксперта, стало увеличение объема скама, или онлайн-мошенничества. Пользователю предлагается поучаствовать в опросе или акции, в результате которой он якобы получит крупный денежный приз, однако прежде чем его получить, пользователю нужно заплатить. Обычно взнос небольшой, чтобы не вызвать подозрений — не более 200 рублей. Но в итоге человек не только не получает выигрыш, но и теряет «комиссию».

Только за вторую половину 2019 года в русскоязычном сегменте интернета мы зафиксировали стремительный рост попыток перехода наших пользователей на скам-ресурсы — больше чем в 13 раз. Если в 2018 году это количество составляло 2,7 миллиона попыток, то в этом году равняется уже 36,7 миллиона.
Дмитрий Галов
антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»

По словам эксперта, снова набирает обороты распространение шифровальщиков — программ-вымогателей. Злоумышленники стали отходить от практики массового распространения программ-вымогателей и начали тщательнее выбирать свои цели. Хакеры стали выбирать организации, готовые заплатить значительные суммы, чтобы восстановить данные. «Только в этом году мы обнаружили шифровальщика, который использует уязвимость в Windows, и за восстановление данных мошенники требуют выкуп в биткоинах», — добавил он.

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