11:12 (мск), источник: РИА Новости
Эксперт назвал самые популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наиболее популярными схемами у
Чаще всего киберпреступники в уходящем году использовали вишинг — телефонное мошенничество, когда абоненту звонит якобы сотрудник банка и под предлогом приостановления подозрительной транзакции просит подтвердить данные банковской карточки или данные от входа в
«Сама схема телефонного мошенничества известна уже давно, последний всплеск наблюдался в 2013—2014 годах. Однако в этом году произошел новый “скачок”. Связано это может быть с тем, что в распоряжении злоумышленников появилось много данных о пользователях, и они научились их монетизировать», — предположил Галов.
Другим трендом, по словам эксперта, стало увеличение объема скама, или
Только за вторую половину 2019 года в русскоязычном сегменте интернета мы зафиксировали стремительный рост попыток перехода наших пользователей на
скам-ресурсы— больше чем в 13 раз. Если в 2018 году это количество составляло 2,7 миллиона попыток, то в этом году равняется уже 36,7 миллиона.
По словам эксперта, снова набирает обороты распространение шифровальщиков —