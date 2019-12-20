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10:37 (мск), источник: РИАМО

ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь

Речь идет даже о тех, у кого нет внешних признаков опьянения.

Источник: РИА "Новости"

РИАМО — 20 дек. МВД предложило дать сотрудникам Госавтоинспекции право тестировать всех водителей на алкоголь и наркотики, в том числе тех, у кого нет внешних признаков опьянения, пишет в пятницу газета «Известия».

«МВД планирует изменить правила освидетельствования водителей. Ведомство разработало проект постановления правительства, который вводит новый признак опьянения. Официально он называется так: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы МВД РФ отметил, что речь идет об экспресс-тестировании. Для этого могут использовать выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест для экспресс-анализа слюны на наркотики.

С помощью такого тестирования будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей.
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Сейчас сотрудники ГИБДД могут ориентироваться на пять признаков опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог пояснил, что сегодня проверка с помощью алкотестера проводится только в присутствии понятых, с обязательной видеосъемкой и заполнением протокола.

Тесты помогут в случае, если внешние признаки неочевидны. При этом водитель имеет право отказаться от прохождения, подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Юристы рассказали изданию, что новая проверка не будет требовать составления протокола и присутствия понятых, и под нее может попасть каждый водитель.

Президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев отметил, что проблема с выявлением людей в состоянии опьянения есть, но может возникнуть вопрос к качеству тестирования. Сложно понять, насколько результаты будут правдивыми. В случае положительного результата водителя направят на медицинское освидетельствование.

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