Стало известно, как будут считать голоса в шоу «Голос»

«Двадцатого декабря на Первом стартуют прямые эфиры восьмого сезона вокального проекта “Голос”. Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона», — говорится в пресс-релизе.
В четвертьфинал, по данным пресс-службы, через «сито нокаутов» пройдут по три исполнителя в каждой из команд. Наставники оценят их выступления, распределив между ними 20%, 30% и 50% своих голосов.
«Затем эти баллы будут суммированы с голосами зрителей. В полуфинал выйдут двое вокалистов из каждой команды, набравших больше всего голосов. В полуфинале наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. И вновь баллы будут суммированы с результатами зрительского голосования», — указано в пресс-релизе.
В финал проекта, как отметили в пресс-службе, попадут лишь четыре исполнителя — сильнейшие в своих командах.
«Одного из них зрители назовут в итоге лучшим голосом страны. Зрительское голосование проводится по схеме “1 этап — 1 голос”, которая применялась в финале второго сезона проекта “Голос 60+”. Доход от голосования, как всегда, будет направлен на благотворительные цели», — сообщается в пресс-релизе.
Музыкальное шоу «Голос» — российская версия международного вокального проекта The Voice, который идет во многих странах.