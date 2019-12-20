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14:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт способ получить бесплатную еду в аэропорту

Неизвестный путешественник рассказал, что получить бесплатную еду в аэропорту можно, притворившись пассажиром, у которого задерживается рейс.

Источник: Reuters

Такой способ он раскрыл пользователям портала Reddit, пишет Daily Star.

Автор поста обратил внимание на то, что многие авиакомпании предоставляют клиентам закуски и напитки в том случае, если вылет самолета откладывается.

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«Если у вас появилось свободное время в аэропорту, проверьте табло вылетов на наличие рейсов, которые задерживаются, и подойдите к выходу, через который осуществляется посадка на такой рейс», — написал он. Далее, по его словам, следует смешаться с пассажирами этого рейса и вместе с ними получить бесплатное питание.

Пользователи портала в комментариях к записи согласились, что такой способ действительно может сработать. «Просто стойте рядом с кем-то в очереди в течение минуты или двух и потом идите вперед, чтобы получить обед», — заметил один. «Я могу подтвердить, что это работает в большинстве крупных американских аэропортов», — подтвердил другой. «Это правда, я так уже делал», — сообщил третий.

В июле прошлого года сотрудник авиакомпании Hong Kong поделился малоизвестными фактами о подаваемой на борту самолетов еде. Генеральный менеджер службы доставки Крис Брит рассказал, что блюда на борту гораздо более свежие, чем думают многие пассажиры. Также он сообщил, что еда на борту может содержать повышенное количество калорий, так как в нее добавляют больше соли и сахара, чтобы усилить вкус.

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