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14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер побил мировой рекорд, создав гигантский взрыв пены (видео)

Впечатляющий научный эксперимент.

Популярный YouTube-блогер Дэвид Добрик объединился с ученым-блогером Ником Ухасом, чтобы побить мировой рекорд крупнейшего научного эксперимента под названием «Слоновья зубная паста». Для этого команде пришлось «вспенить» весь задний двор особняка Ухаса в Лос-Анджелесе.

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Для того, чтобы получить 200 кубометров голубой пены, ребятам понадобилось соединить 625 литров перекиси водорода, 29 бутылок мыла, десятки бутылок с синим пищевым красителем и килограммы йодистого калия.

Блогеры заранее подготовились к возможным происшествиям — застелили площадку полиэтиленом, установили небольшой забор и раздали всей команде защитные костюмы с очками. Но результат все равно оказался неожиданным. Когда Ухас и Добрик добавили катализатор в реагент, начался настоящий хаос.

Вырвавшаяся наружу синяя пена быстро заполнила двор, пролилась через ограждения на улицу и частично улетела в небо.

Для Добрика и Ухаса это уже третий эксперимент со «слоновьей зубной пастой». В августе 2019 года они создали 54 кубических метра пены, а в сентябре — 67.

Новая попытка, в результате которой блогеры смогли получить 200 кубометров синей пены, на сегодняшний день является крупнейшим экспериментом со «слоновьей зубной пастой» в мире.

Екатерина Гура

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