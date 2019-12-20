Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
14:33 (мск), источник: Интерфакс

Купить в США табак и электронные сигареты можно будет только с 21 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — В США поднимут до 21 года минимальный возраст покупки сигарет, электронных сигарет и другой табачной продуктов, сообщает The Wall Street Journal. Купить алкоголь в стране можно также только с 21 года.

Источник: Reuters
Новость
Минздрав США дал название болезни, которую вызывает вейпинг

Соответствующий закон был принят сенатом, теперь его должен подписать президент Дональд Трамп. Он ранее уже выступил в поддержку этой инициативы. Он высказывался также за то, чтобы убрать с рынка электронных сигарет все, кроме имеющих вкус табака.

Также ее поддержали и два крупнейших в США производителя сигарет: Altria Group Inc. (производит, в том числе, Marlboro) и Reynolds American Inc. (производит, в том числе, Camel и Pall Mall).

Авторы законопроекта с его помощью намерены бороться с растущей популярностью вейпов среди несовершеннолетних. Подобные возрастные ограничения уже действуют в 19 штатах.

Американские СМИ отмечают, что электронные сигареты очень популярны среди молодежи, и исследователи винят в этом агрессивную рекламную политику. Около 4,9 млн школьников регулярно употребляют табак в том или ином виде. И в том также винят популярные электронные сигареты. В 2018 году один из пяти учащихся старшей школы курил электронные сигареты.

Читайте также
Установлено, кто и почему атаковал здание ФСБ в Москве
Перерыв в карьере Загитовой вызвал скандал в Японии
Американца приговорили к 15 годам за сжигание флага ЛГБТ
СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
Названы самые яркие мемы, флешмобы и челленджи уходящего года
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь
Блогер побил мировой рекорд, создав гигантский взрыв пены
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Горячие темы на Авто
Имя России - 2019 117
Как вы относитесь к разного рода "тренерам"? 107
Солдат, расстрелявший сослуживцев, признан потерпевшим 95
Новые запреты 83
Новости партнеров
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
5 приемов, которые остановят старость
Gnezdo.ru
Признак, что организм начал сдавать
У этих знаков самый сильный ангел - хранитель
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Новости партнеров
Где был Лужков незадолго до своей кончины
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Это риск аварий зимой. Сергей Меняйло о готовности Хакасии к зиме
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь