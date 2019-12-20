Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 годаВспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали
Фоторепортажи
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
15:32 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл предупредил священников о запретных темах на исповеди

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к столичному духовенству с просьбой проявлять скромность и деликатность с теми, кто приходит на исповедь; кроме того, предстоятель РПЦ предупредил священников о запретных темах на исповеди, в которые, по его словам, «бесцеремонное вмешательство» недопустимо.

Источник: РИА "Новости"

«Исповедь должна служить исключительно делу примирения согрешившего человека с Богом, и недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов и чего бы то ни было еще. Слушающий исповедь священник должен в этот момент, так сказать, отложить от себя все функции — наставника, руководителя, друга, собеседника — все, кроме одной: свидетеля человеческого покаяния», — сказал патриарх в пятницу на епархиальном собрании Москвы.

Новость
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога

По его словам, «пространство исповеди не должно становиться местом для удовлетворения интереса к чужой жизни». Особенно предстоятель предупредил пастырей о недопустимости чрезмерного интереса к грехам.

«Кто-то, быть может, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужа и жены, делом внутренней жизни их союза. В эту область никто не должен вторгаться — бесцеремонное вмешательство неизбежно навредит, а уврачевать нанесенную рану, увы, бывает очень трудно», — отметил предстоятель.

Он предостерег священников от того, чтобы навязывать себя людям в наставники и руководители, а также «по любому поводу проливать целые потоки слов и наставлений, наслаждаясь собственным красноречием». «Пастырское внимание — это в первую очередь способность слушать и понимать человека, а именно утрата этой способности сегодня, можно сказать, является приметой времени», — констатировал патриарх.

Читайте также
Установлено, кто и почему атаковал здание ФСБ в Москве
Телеведущий назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным
Перерыв в карьере Загитовой вызвал скандал в Японии
Американца приговорили к 15 годам за сжигание флага ЛГБТ
Названы самые яркие мемы, флешмобы и челленджи уходящего года
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь
Раскрыт способ получить бесплатную еду в аэропорту
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Горячие темы на Авто
Имя России - 2019 117
Как вы относитесь к разного рода "тренерам"? 107
Солдат, расстрелявший сослуживцев, признан потерпевшим 96
Новые запреты 83
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Обязательный английский в 2022 513
Теория невероятностей или Угадайка 447
Ребенку меня не хватает... 139
Юморок пятничный 136
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь