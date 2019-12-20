15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мэрайя Кэри выпустила новый клип на песню All I Want for Christmas Is You
Сам хит в этом году впервые за 25 лет возглавил музыкальный чарт Billboard.
49-летняя американская певица Мэрайя Кэри накануне Рождества представила обновленный клип на свою знаменитую праздничную песню All I Want for Christmas Is You.
По сюжету клипа, маленькая девочка гуляет по праздничному городу и случайно попадает в сказочный мир, где встречается с героями рождественских историй. Сама Мэрайя Кэри в разных нарядах сопровождает девочку в этом волшебном мире.
Кстати, в этом году песня All I Want For Christmas Is You возглавила американский музыкальный чарт Billboard впервые за 25 лет после официального выхода. Примечательно, что лишь в последние годы популярность этого хита начала расти, и он стал своеобразным символом Рождества.
В этом году песня в третий раз попала на страницы Книги рекордов Гиннеса. Она удостоилась звания самого просматриваемого клипа на официальном канале YouTube, самой прослушиваемой песни за 24 часа на музыкальном сервисе Spotify и самого популярного рождественского хита в Великобритании.
Екатерина Гура