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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мэрайя Кэри выпустила новый клип на песню All I Want for Christmas Is You

Сам хит в этом году впервые за 25 лет возглавил музыкальный чарт Billboard.

49-летняя американская певица Мэрайя Кэри накануне Рождества представила обновленный клип на свою знаменитую праздничную песню All I Want for Christmas Is You.

Поводом послужило 25-летие альбома Merry Christmas, в который входит композиция.

По сюжету клипа, маленькая девочка гуляет по праздничному городу и случайно попадает в сказочный мир, где встречается с героями рождественских историй. Сама Мэрайя Кэри в разных нарядах сопровождает девочку в этом волшебном мире.

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Кстати, в этом году песня All I Want For Christmas Is You возглавила американский музыкальный чарт Billboard впервые за 25 лет после официального выхода. Примечательно, что лишь в последние годы популярность этого хита начала расти, и он стал своеобразным символом Рождества.

В этом году песня в третий раз попала на страницы Книги рекордов Гиннеса. Она удостоилась звания самого просматриваемого клипа на официальном канале YouTube, самой прослушиваемой песни за 24 часа на музыкальном сервисе Spotify и самого популярного рождественского хита в Великобритании.

Екатерина Гура

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