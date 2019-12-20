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18:01 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.

Источник: РИА Новости

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост», — заявил патриарх Кирилл в пятницу в храме Христа Спасителя на епархиальном собрании Москвы.

При этом, по его словам, при решении вопроса о чтении на русском, настоятелям следует прислушиваться к своим приходам, поскольку «где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой».

«Важно помнить, что здесь главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам приумножить в себе любовь к богослужению», — сообщил патриарх.

Вместе с тем патриарх Кирилл отметил, что идеи «перевести все богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части и другие подобные предложения не принесут пользы».

Церковнославянский язык создан в IX веке: святые Кирилл и Мефодий адаптировали Священное писание для славянских народов и перевели с греческого на созданный ими церковнославянский язык. Сегодня это официальный богослужебный язык Русской православной церкви. В других славянских поместных православных церквях, например, Польской, Сербской, Болгарской, допускается употребление национального языка в богослужениях.

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