16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба
Корабль «Старлайнер» отправился к МКС. На орбите возникли проблемы
Новейший космический корабль «Старлайнер» стартовал на
Стыковка корабля с МКС должна состояться 21 декабря.
«Корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий», — сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне. Специалисты центра развернули корабль солнечными батареями к Солнцу, чтобы зарядить аккумуляторы.
Запуск корабля в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида и прошел в штатном режиме.
Глава НАСА Джим Брандестайн заявил, что «не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС».
На борту «Старлайнера» находится антропоморфный манекен Роузи и около 270 килограммов груза для Международной космической станции, в том числе продукты питания для экипажа.
Манекен оснащен многочисленными датчиками для слежения за его состоянием во время полета, чтобы специалисты смогли на его примере проанализировать условия полетов для живых астронавтов.
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Как ожидается, 28 декабря «Старлайнер» вернется на Землю, автоматическая спусковая капсула должна совершить посадку в пустыне штата
«Старлайнер» создавался компанией Boeing, которая в рамках контракта с НАСА получила более 5 млрд долларов на разработку проекта.
Как ожидается, новое поколение космических кораблей поможет НАСА отказаться от использования российских пилотируемых кораблей «Союз», на которых американские астронавты отправляются в космос с 2011 года, когда прекратились полеты американских «шаттлов» к МКС.
По словам представителя НАСА Джима Брайденстайна, новый корабль также призван приблизить эпоху коммерческих полетов в космос.
«Наша конечная цель — снизить цены, внести инновации и повысить доступ в космос в таком виде, какого у нас никогда еще не было», — пояснил он.