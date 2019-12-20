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16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Корабль «Старлайнер» отправился к МКС. На орбите возникли проблемы

Новейший космический корабль «Старлайнер» стартовал на ракете-носителе «Атлас 5» к Международной космической станции. Вскоре после запуска, НАСА и производитель корабля, компания Boeing сообщили о нештатном выведении «Старлайнера» на орбиту.

Источник: REUTERS

Стыковка корабля с МКС должна состояться 21 декабря.

«Корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий», — сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне. Специалисты центра развернули корабль солнечными батареями к Солнцу, чтобы зарядить аккумуляторы.

Запуск корабля в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида и прошел в штатном режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Через 15 минут после старта корабль отделился от несущей ступени и начал самостоятельный полет, однако в расчетное время двигатели корабля не включились.
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Что не так с космической программой SpaceX?

Глава НАСА Джим Брандестайн заявил, что «не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС».

На борту «Старлайнера» находится антропоморфный манекен Роузи и около 270 килограммов груза для Международной космической станции, в том числе продукты питания для экипажа.

Манекен оснащен многочисленными датчиками для слежения за его состоянием во время полета, чтобы специалисты смогли на его примере проанализировать условия полетов для живых астронавтов.

Как сообщала пресс-служба НАСА, в случае успешного испытательного полета «Старлайнер» будет сертифицирован для проведения пилотируемых полетов. Корабль предназначен для экипажа в составе семи человек.

Как ожидается, 28 декабря «Старлайнер» вернется на Землю, автоматическая спусковая капсула должна совершить посадку в пустыне штата Нью-Мексико.

«Старлайнер» создавался компанией Boeing, которая в рамках контракта с НАСА получила более 5 млрд долларов на разработку проекта.

Параллельно другая американская компания — SpaceX — получила от НАСА 3,1 млрд долларов для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте выполнил первый беспилотный испытательный полет на МКС в автоматическом режиме.
«Старлайнер» был запущен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида | Источник: AFP

Как ожидается, новое поколение космических кораблей поможет НАСА отказаться от использования российских пилотируемых кораблей «Союз», на которых американские астронавты отправляются в космос с 2011 года, когда прекратились полеты американских «шаттлов» к МКС.

По словам представителя НАСА Джима Брайденстайна, новый корабль также призван приблизить эпоху коммерческих полетов в космос.

«Наша конечная цель — снизить цены, внести инновации и повысить доступ в космос в таком виде, какого у нас никогда еще не было», — пояснил он.

Справка
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»

Скоро США перестанут зависеть от России в космосе.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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