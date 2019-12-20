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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит самый жуткий рождественский парк в мире (фото)

Находится он в Бразилии.

6
фотографий
6
фотографий

В небольшом бразильском городе Итагуаи находится довольно жуткая достопримечательность. Особенно популярной она становится в канун Рождества, ведь только здесь можно по-новому взглянуть на этот праздник.

Дело в том, что в Итагуаи расположен заброшенный парк аттракционов Albanoel, который посвящен Рождеству и всему, что с ним связано. История его трагична, а то, как он выглядит сейчас, завораживает и пугает одновременно.

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В 1990-х годах парк основал бразильский политик Антонио Альбано Рейс, который настолько любил Рождество, что даже получил прозвище Санта-Клаус Квинтино, потому что каждый год на праздник одевался как сказочный старик.

Парк должен был располагаться на огромной площади в 30 миллионов квадратных метров и состоять из нескольких частей, посвященных различным тематикам. Но закончена была только рождественская часть. В 2004 году Рейс погиб в автокатастрофе, и строительство парка было остановлено.

После его смерти никто так и не захотел продолжать дело и вкладывать деньги в парк развлечений, а потому Albanoel быстро оказался заброшенным и пришел в негодность. Сейчас там можно увидеть гигантские фигуры Санта-Клауса, конфет, елок и рождественских оленей с облупившейся краской и заржавевшими деталями, которые окружают пальмы и другая тропическая растительность.

Екатерина Гура

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