18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит самый жуткий рождественский парк в мире (фото)
Находится он в Бразилии.
В небольшом бразильском городе Итагуаи находится довольно жуткая достопримечательность. Особенно популярной она становится в канун Рождества, ведь только здесь можно
Дело в том, что в Итагуаи расположен заброшенный парк аттракционов Albanoel, который посвящен Рождеству и всему, что с ним связано. История его трагична, а то, как он выглядит сейчас, завораживает и пугает одновременно.
В 1990-х годах парк основал бразильский политик Антонио Альбано Рейс, который настолько любил Рождество, что даже получил прозвище
Парк должен был располагаться на огромной площади в 30 миллионов квадратных метров и состоять из нескольких частей, посвященных различным тематикам. Но закончена была только рождественская часть. В 2004 году Рейс погиб в автокатастрофе, и строительство парка было остановлено.
После его смерти никто так и не захотел продолжать дело и вкладывать деньги в парк развлечений, а потому Albanoel быстро оказался заброшенным и пришел в негодность. Сейчас там можно увидеть гигантские фигуры
Екатерина Гура