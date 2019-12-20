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19:48 (мск), источник: "Российская газета"

Дед Мороз рассказал о самых трогательных просьбах россиян

Всероссийский Дед Мороз рассказал о самых трогательных обращениях, которые он получил перед Новым годом.

Источник: СС0/JillWellington

По словам главного новогоднего волшебника, нередко в качестве подарка дети хотят получить здоровье для своих мам, пап, бабушек и дедушек, сообщает РИА Новости.

Письма, авторы которых просят что-то не для себя, волшебник назвал самыми ценными. Так, его растрогал ребенок, попросивший куклу для сестры, новые валенки для дедушки и «столько яблок, сколько не жалко», для бабушки.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга сейчас находится в Санкт-Петербурге. Завтра он зажжет огни на главное городской елке на Дворцовой площади.

Петербургские власти, кстати, попросили волшебника о снеге на Новый год. Дедушка пообещал сегодня же начать колдовать.

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