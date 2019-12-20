19:48 (мск), источник: "Российская газета"
Дед Мороз рассказал о самых трогательных просьбах россиян
Всероссийский Дед Мороз рассказал о самых трогательных обращениях, которые он получил перед Новым годом.
По словам главного новогоднего волшебника, нередко в качестве подарка дети хотят получить здоровье для своих мам, пап, бабушек и дедушек, сообщает РИА Новости.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга сейчас находится в
Петербургские власти, кстати, попросили волшебника о снеге на Новый год. Дедушка пообещал сегодня же начать колдовать.