09:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Определить качество продуктов можно будет по фото
Новую технологию внедрят уже в недалеком будущем.
Чтобы узнать, насколько рис качественный, достаточно будет сделать простое фото на смартфон, утверждают ученые из Университета Комплутенсе в Испании.
Ученые из Мадрида вместе с коллегами из
Точность распознавания составила от 93 до 99%. Уже в недалеком будущем, говорят ученые, будет сложно продать дешевый рис по цене дорогого, ведь покупатель сможет просто сделать снимок в магазине и проверить его в приложении.
По словам исследователей, рис — лишь один из примеров. Технологию смогут применять и к другим пищевым продуктам.
Анна Лысенко