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09:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Определить качество продуктов можно будет по фото

Новую технологию внедрят уже в недалеком будущем.

Источник: AP 2019

Чтобы узнать, насколько рис качественный, достаточно будет сделать простое фото на смартфон, утверждают ученые из Университета Комплутенсе в Испании.

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Ученые из Мадрида вместе с коллегами из Сан-Диего (США) обучили искусственный интеллект на 27 тысячах фотографий пяти сортов риса, сделанных самой обычной камерой. Программа выработала алгоритм распознавания качественного риса, говорится в исследовании, опубликованном в Food Control.

Точность распознавания составила от 93 до 99%. Уже в недалеком будущем, говорят ученые, будет сложно продать дешевый рис по цене дорогого, ведь покупатель сможет просто сделать снимок в магазине и проверить его в приложении.

По словам исследователей, рис — лишь один из примеров. Технологию смогут применять и к другим пищевым продуктам.

Анна Лысенко

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