Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Ранее продюсер заявил, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы и посоветовал Наталье «найти свой стиль».
Пригожин заявил, что мужчина пригрозил, что «приедет к нему с винтовкой».
«Мне сейчас звонит ее (Наталья Фриске. — Прим. ред.) отец, угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать все эти сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет», — отметил продюсер.
Он призвал Наталью не пытаться подражать сестре, поскольку «кроме плохого в этом ничего нет». По словам продюсера, он бы не хотел, чтобы ее называли «пародистом».
Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы «Блестящие». В 2003 году она начала сольную карьеру. В январе 2014-го стало известно, что у нее опухоль мозга, а в июне 2015-го певица ушла из жизни.