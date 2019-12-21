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05:30 (мск), источник: РИА Новости

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью «Пятому каналу», что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.

Источник: РИА Новости

Ранее продюсер заявил, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы и посоветовал Наталье «найти свой стиль».

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Пригожин заявил, что мужчина пригрозил, что «приедет к нему с винтовкой».

«Мне сейчас звонит ее (Наталья Фриске. — Прим. ред.) отец, угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать все эти сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет», — отметил продюсер.

Он призвал Наталью не пытаться подражать сестре, поскольку «кроме плохого в этом ничего нет». По словам продюсера, он бы не хотел, чтобы ее называли «пародистом».

Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы «Блестящие». В 2003 году она начала сольную карьеру. В январе 2014-го стало известно, что у нее опухоль мозга, а в июне 2015-го певица ушла из жизни.

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