Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

«Утвердить следующее расписание проведение единого государственного экзамена в 2020 году… 25 мая (понедельник) — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», — говорится в документе.
Через три дня, 28 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня — ЕГЭ по базовой и профильной математике, 4 июня — по истории и физике, 8 июня — по обществознанию и химии, 11 июня — по иностранным языкам, кроме устной части, и биологии, 15 и 16 июня школьникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку.
Досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта, также с экзаменов по географии и литературе. 23 марта пройдет ЕГЭ по русскому, 27 марта — по профильной и базовой математике, 30 марта — по иностранным языкам, кроме устной части, а также биологии и физике, 1 апреля пройдет сдача устной части экзамена по иностранным языкам, 3 апреля будут досрочно сдавать обществознание и информатику, 6 апреля — историю и химию.