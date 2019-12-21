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22:11 (мск), источник: РИА Новости

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.

Источник: РИА Новости

«Утвердить следующее расписание проведение единого государственного экзамена в 2020 году… 25 мая (понедельник) — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», — говорится в документе.

Через три дня, 28 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня — ЕГЭ по базовой и профильной математике, 4 июня — по истории и физике, 8 июня — по обществознанию и химии, 11 июня — по иностранным языкам, кроме устной части, и биологии, 15 и 16 июня школьникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку.

Досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта, также с экзаменов по географии и литературе. 23 марта пройдет ЕГЭ по русскому, 27 марта — по профильной и базовой математике, 30 марта — по иностранным языкам, кроме устной части, а также биологии и физике, 1 апреля пройдет сдача устной части экзамена по иностранным языкам, 3 апреля будут досрочно сдавать обществознание и информатику, 6 апреля — историю и химию.

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