Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 годаВспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали
Фоторепортажи
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
10В центре Москвы произошла стрельба
00:32 (мск), источник: РИА Новости

Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравили иудеев с одним из главных еврейских праздников — Ханукой, сообщает пресс-служба ФЕОР.

Источник: РИА Новости

В 2019 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 22 по 30 декабря, или с 25-го дня месяца кислев по второй день месяца тевет еврейского лунно-солнечного календаря. По традиции все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи. Также церемония зажжения свечей пройдет в воскресенье вечером в городах России. Традиционно главы общин зажигают первую свечу и поздравляют евреев с праздником.

Видео
«#ВУкраине»: Vаленький Израиль Умань

«Мы зажигаем Ханукию дома и на главных площадях, дарим деньги “хануке гелт” детям, таким образом, обучая их заповеди цдаки — благотворительности», — приводит пресс-служба слова главы ФЕОР.

Он пожелал общине света, крепкого здоровья, удачи, благополучия и множество благословений Всевышнего. Борода подчеркнул, что в дни праздника евреям следует усиливать внимание к трём аспектам религиозной жизни: изучению Торы, молитве и благотворительности.

В свою очередь, главный раввин России напомнил, что свечи зажигают в память о чуде, которое сотворил Господь: заставил освященное масло, которого хватало лишь на один день, гореть восемь суток без перерыва. По его мнению, рассказывая о чуде Хануки всем людям, «мы добавим добра в сердца людей, реально улучшим окружающий мир, то есть выполним ту великую миссию, которую возложил на нас Господь».

Говоря об истории праздника, он заметил, что Бог, как правило, являет чудеса еврейскому народу, когда возникает угроза его физического существования, «но в случае с Ханукой все было иначе».

«Язычники не собирались убивать наших предков, они требовали, чтобы еврейский народ отказался от тех заповедей Торы, которые невозможно объяснить при помощи логики. И чудо Хануки, нарушившее все законы природы и совершенно необъяснимое с позиций логики, показало, что в глазах Бога эта духовная угроза была не менее, а возможно и более опасна, чем любая угроза физическая», — подчеркнул Лазар.

Читайте также
Пекарь из США превратила малыша Йоду в Санта-Клауса (фото)

Праздник Хануки установлен в память о чуде, когда лампада с ритуальным маслом, которое было необходимо для освящения Храма, горела вместо одного дня — восемь. Это событие середины II века до н.э., когда Иудея была частью эллинистической империи Селевкидов.

Правитель Антиох Эпифан ввел в Иудею войска, чтобы силой заставить евреев поклоняться греческим богам. Захватив Иерусалим, язычники осквернили Храм — главную святыню иудаизма. Спустя несколько лет евреи восстали и отвоевали Храм.

Чтобы заново его освятить, они зажгли храмовую менору — семисвечник, заправляемый маслом. Но нашелся только один маленький кувшин ритуального масла — его должно было хватить на один день, а для получения новой порции масла нужно было 8 дней горения. Несмотря на это, менора горела 8 дней.

 Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
Кому запретят работать в такси
Помпео раскритиковал вето РФ и Китая по сирийской резолюции
В Польше ответили на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
В детсадах Самары и Тольятти нашли мясо с трупным ядом
Российский боец UFC объяснил отказ от флага
100 звезд в небе загадочно исчезли
Нью-Йорк накрыло снежной бурей (видео)
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Горячие темы на Авто
День Рождения. 203
Покупка б/у резины, кто как к этому относится? 90
Многие тут пишут "как в России плохо" 89
Новые запреты 84
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Узнай, какая ты королева. Тест
Супер экономия на любом топливе до 35%
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали страсть на публике Звездные супруги поцеловались на сцене.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь