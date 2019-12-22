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08:01 (мск), источник: РИА Новости

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил в интервью «Российской газете», как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.

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По его словам, после ухода с работы число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году ее размер будет равен 5 686,25 рубля.

«Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», — заявил председатель ПФР. Дроздов отметил, что в случае, если пенсионер решит возобновить трудовую деятельность, проведенная индексация не отменится.

Ранее стало известно, что в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.

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