15:36 (мск), источник: РИА Новости
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Актер Гоша Куценко в интервью «Вечерней Москве» рассказал о том, как хотел стать президентом Украины.
Актер заявил, что долго размышлял над тем, как вел бы себя, если бы стал президентом страны или сыграл бы его в кино.
Он считает, что это самая сложная роль в мире.
«Я ведь
Однако, как рассказал Куценко, его мать заболела, а после он забыл о своем желании.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский до того, как выиграл выборы, снимался в кино и юмористических передачах.