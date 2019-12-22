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15:36 (мск), источник: РИА Новости

Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Актер Гоша Куценко в интервью «Вечерней Москве» рассказал о том, как хотел стать президентом Украины.

Источник: РИА Новости

Актер заявил, что долго размышлял над тем, как вел бы себя, если бы стал президентом страны или сыграл бы его в кино.

Он считает, что это самая сложная роль в мире.

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — пояснил актер.

Однако, как рассказал Куценко, его мать заболела, а после он забыл о своем желании.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский до того, как выиграл выборы, снимался в кино и юмористических передачах.

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