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15:05 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили об отказе Макрона от президентской пенсии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заранее отказался от пенсии, которая будет ему положена как бывшему главе государства, сообщает газета Le Parisien.

Источник: РИА Новости

Как пояснил изданию источник в правительстве, это касается как выплат по окончании первого президентского срока (май 2022 года), так и пенсии, которая у него будет, если он останется на второй срок.

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Президентская пенсия составляет 6220 евро в месяц.

«Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», — отметил собеседник издания.

По его словам, решение Макрона связано с текущей ситуацией в стране: с начала декабря во Франции проходит забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

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