СМИ сообщили об отказе Макрона от президентской пенсии

Как пояснил изданию источник в правительстве, это касается как выплат по окончании первого президентского срока (май 2022 года), так и пенсии, которая у него будет, если он останется на второй срок.
Президентская пенсия составляет 6220 евро в месяц.
«Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», — отметил собеседник издания.
По его словам, решение Макрона связано с текущей ситуацией в стране: с начала декабря во Франции проходит забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.