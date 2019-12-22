Найден колючий сом, который живет в бревнах

В тропических лесах Амазонки обитает покрытый шипами сом с расцветкой леопарда.
И это еще не все его особенности. Необычная пресноводная рыба устраивает себе жилище в упавших в воду бревнах, сообщает Reef2rainforest.
Впечатляющая расцветка сома зависит от возраста. У маленькой рыбы пятна просто черные. По мере роста они меняют цвет и форму, пока не делают Spinipterus moijiri похожими на речных «леопардов».
Шипы тянутся от головы по позвоночнику до хвоста, а также украшают голову сома по бокам.
Новый вид, получивший название Spinipterus moijiri, обнаружен учеными в бассейне реки Пурус, правого притока Амазонки. Рыба обитает в Бразилии и Перу.