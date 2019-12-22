Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Зеленский высказался о жителях Донбасса «У меня огромное количество друзей — жители Донбасса»
Фоторепортажи
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден колючий сом, который живет в бревнах

Он обитает в реках Бразилии и Перу.

В тропических лесах Амазонки обитает покрытый шипами сом с расцветкой леопарда.

И это еще не все его особенности. Необычная пресноводная рыба устраивает себе жилище в упавших в воду бревнах, сообщает Reef2rainforest.

Читайте также
Как следят за качеством воздуха в российских городах

Впечатляющая расцветка сома зависит от возраста. У маленькой рыбы пятна просто черные. По мере роста они меняют цвет и форму, пока не делают Spinipterus moijiri похожими на речных «леопардов».

Шипы тянутся от головы по позвоночнику до хвоста, а также украшают голову сома по бокам.

Новый вид, получивший название Spinipterus moijiri, обнаружен учеными в бассейне реки Пурус, правого притока Амазонки. Рыба обитает в Бразилии и Перу.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
«Манчестер Юнайтед» готов купить игрока «Локомотива» за € 40 млн
В ГД ответили на слова Зюганова о досрочных выборах президента
Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне
Александр Емельяненко поохотился на лося (фото)
Как первый русский хоккеист НХЛ покорил Америку
Дубовицкая прокомментировала сообщения о браке Петросяна
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Горячие темы на Авто
День Рождения. 213
Многие тут пишут "как в России плохо" 94
Покупка б/у резины, кто как к этому относится? 91
Новые запреты 84
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
В сети решили, что Кети Топурия станет мамой во второй раз Певицу поздравляют с беременностью
Леди
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали страсть на публике Звездные супруги поцеловались на сцене.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь