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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети обнаружили кошку, похожую на малыша Йоду

Ей ищут дом.

В соцсетях стали вирусными фотографии кошки, которая напоминает малыша Йоду — персонажа сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн».

Снимками безымянной кошки с большими опущенными ушами поделилась Джейн Авилес, помощник ветеринара из Северной Каролины. Как оказалось, у животного нет не только имени, но и дома. Малышку забрали с улицы, чтобы подлечить и найти ей хозяев.

Фотографии сразу же стали вирусными, ими поделились тысячи человек. Десятки жителей других регионов выразили готовность приехать и забрать «малышку Йоду». Авилес попросила их обратиться в местные приюты для животных, а кошку решила отдать одному из жителей родного города.

Анна Лысенко

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