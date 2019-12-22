В Сети обнаружили кошку, похожую на малыша Йоду

В соцсетях стали вирусными фотографии кошки, которая напоминает малыша Йоду — персонажа сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн».
Снимками безымянной кошки с большими опущенными ушами поделилась Джейн Авилес, помощник ветеринара из Северной Каролины. Как оказалось, у животного нет не только имени, но и дома. Малышку забрали с улицы, чтобы подлечить и найти ей хозяев.
Фотографии сразу же стали вирусными, ими поделились тысячи человек. Десятки жителей других регионов выразили готовность приехать и забрать «малышку Йоду». Авилес попросила их обратиться в местные приюты для животных, а кошку решила отдать одному из жителей родного города.