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17:14 (мск), источник: РИА Новости

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Новейший корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию.

Корабль находился на орбите 48 часов.

Капсула корабля, где в испытательном полете находится лишь манекен Роузи, коснулась Земли в 8.58 по времени восточного побережья США (15.58 мск), приземлившись в расчётном месте посадки.

«Историческое приземление!» — сообщил ведущий трансляции, когда капсула корабля на трех парашютах коснулась Земли. Сейчас к кораблю направляется группа специалистов, в том числе будущий экипаж Starliner, чтобы провести эвакуацию манекена Роузи и тем самым завершить тестовый полет корабля.

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Starliner был запущен 20 декабря ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию, однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.

В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю.

Как сообщили перед посадкой в НАСА, после обнаружения сбоя в бортовых часах корабля, специалисты с Земли обновили систему отсчета полетного времени на всем оборудовании корабля. Несмотря на то, что новейший аппарат не выполнил главную задачу своего первого беспилотного испытательного полета, не стыковался с МКС, в ходе продолжавшегося двое суток полета была протестирована система навигации корабля, а также стыковочный механизм.

Планируется, что совершившая тестовый полет капсула Starliner будет использоваться для будущих миссий. По задумке создателей, многоразовый корабль может совершить до десяти космический полетов. Точный график начала пилотируемых стартов Starliner пока неизвестен, ранее планировалось, что испытательная пилотируемая миссия состоится в первой половине 2020 года.

В 2011 году по завершении работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США лишились возможности самостоятельных пилотируемых полетов. Американских астронавтов на МКС доставляют российские корабли «Союз». С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают коммерческие компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon многократно задерживался.

Boeing запустила пилотируемый корабль к МКС
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря© Ньюстюб
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