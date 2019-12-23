Ученый выяснил, что объединяет римских императоров и гаджеты

ТАСС, 23 декабря. Профессор математики из США раскрыл черту, объединяющую всех римских императоров — вероятность их гибели на разных этапах правления была неотличимой от того, как часто и быстро ломаются смартфоны и прочие гаджеты на разных фазах их жизненного цикла. Его выводы были опубликованы в журнале Palgrave Communications.
«Интересно, что этот, казалось бы, случайный процесс, вероятность насильственной смерти всех римских императоров, можно описать при помощи статистической модели, которая широко применяется в инженерии. Еще больше удивляет то, что эта закономерность работала на протяжении четырех веков, за которые облик империи и всего мира радикально изменился», — прокомментировал автор исследования Джозеф Салех, математик из Технологического института Джорджии (США).
По текущим представлениям историков, Римская империя просуществовала примерно четыре века, начиная с 27 года до нашей эры, когда Октавиан Август, наследник Цезаря, стал «первым гражданином» республики и преобразовал ее в империю. Ее история завершается в 395 году нашей эры после смерти Феодосия Великого, последнего правителя единого древнеримского государства.
В общей сложности за это время на троне друг друга сменили 69 императоров, больше половины которых, 62%, умерли в результате придворных заговоров, погибли в сражениях или при подавлении восстаний.
По той причине, как считает Салех, их можно называть обладателями «самой опасной профессии мира», так как владыки Рима заметно превосходили в этом отношении и древних гладиаторов, и современных альпинистов.
Ученые давно пытаются выяснить, с чем связан столь высокий уровень смертности и есть ли в историях гибели императоров какой-то объединяющий принцип. Год назад климатологи нашли намеки на то, что главными их «убийцами» выступали сильные засухи, которые лишали их поддержки войска и гвардии. Это может объяснять то, почему весь третий век нашей эры, когда климат Средиземноморья был очень засушливым, прошел под флагом солдатских и преторианских переворотов.
Живые гаджеты
Салех раскрыл еще одну интересную закономерность такого рода, проанализировав то, когда именно умирали императоры после вступления на трон. Для этого он изучил и сопоставил между собой биографии всех властителей, правивших Римом в промежутке между Октавианом Августом и Феодосием, и вычислил вероятность их гибели на разных фазах правления.
Это помогло ему раскрыть закономерность, с которой обычно сталкиваются не историки, а создатели различных гаджетов и прочих сложных инженерных конструкций, которые состоят из множества взаимозависимых компонентов.
«В инженерном деле надежность того или иного компонента представляет собой вероятность того, что он останется работоспособным через определенное время. То время, которое обычно проходит до первой поломки прибора, обычно называется “наработкой до отказа”, и в данном случае оба этих понятия идеально отражают то, что происходило с императорами», — продолжает ученый.
Как и в случае с компьютерами, мобильными телефонами и прочей техникой, вероятность случайной смерти императора была максимально высокой в первые месяцы и год его правления. После этого она достаточно быстро снижалась, достигая минимума примерно через семь лет после восхождения на трон.
На двенадцатом году правления она начинала быстро расти, формируя U-образную кривую, хорошо знакомую всем инженерам.
Первый всплеск смертности императоров, как предполагает Салех, связан с примерно той же причиной, по которой многие гаджеты ломаются сразу после покупки — неспособностью их компонентов нормально исполнять свои функции. Иными словами, новоиспеченные владыки Рима оказывались слишком некомпетентными для того, чтобы править, что быстро приводило к их замещению. В свою очередь, рост вероятности гибели императоров через 12 лет правления был связан, по мнению математика, со своеобразным «износом» или «усталостью».
Существование этой закономерности, по словам профессора, стало для него неожиданностью, так как за четыре века существования Римской империи сильно изменились не только ее границы и культура, но и сами принципы государственного устройства. Соответственно, схожая вероятность гибели всех императоров говорит о том, что существует некий общий принцип, объединяющий их, который историкам еще только предстоит раскрыть.
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