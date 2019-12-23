Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 годаВспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали
Фоторепортажи
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
10:43 (мск), источник: Интерфакс

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Талисман моста через Керченский пролив, кот по кличке Мостик, задержится на объекте на несколько месяцев, чтобы «проконтролировать» движение поездов, сообщили журналистам в инфоцентре «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что Мостику уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве, но он их рассмотрит, когда полностью завершит работу в Керченском проливе.

Мостик первым пробежал по новым рельсам и проверил готовность железной дороги к открытию. В прошлом году кот-контролер первым проинспектировал свежий асфальт перед запуском машин.
Инфоцентр

Мостика котенком подбросили строителям в 2015 году, когда началась подготовка к работам. Рабочие поселили его в своей бытовке, поставили на довольствие. Таким образом, Мостик является ровесником стройки. Его изображение даже есть на опоре Крымского моста.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Поезда из Крыма будут провожать маршем «Прощание славянки»

От имени животного ведутся аккаунты в соцсетях, о нем неоднократно писали СМИ, в том числе американская газета The Washington Post.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили на прошлой неделе: Росавтодор принял железнодорожную ветку Крымского моста и дал разрешение на ее запуск в эксплуатацию.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

6
фотографий
6
фотографий
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Следите за развитием темы Крымский мост
Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже
Нурмагомедов исполнил мечту российского детдомовца
Синоптики рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
Красноярские ветеринары впервые прооперировали таракана
Как живет Армения после революции
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Названы худшие фильмы года Журнал The Hollywood Reporter составил перечень картин, разочаровавших зрителей и критиков
Авто
Власти потратят на новый «Суперджет» 15 млрд рублей Деньги направят на разработку новой модификации самолета с максимальным использованием отечественных компонентов
Новости партнеров
Названы сроки выплат январских пенсий
Решению Путина аплодирует весь мир
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Украина больше не проблема № 1 для Запада: зачем Меркель звонит Путину
Популярные темы на «Детях»
Не знаю как назвать 574
Ностальгия по СССР. Телевидение нашего детства 176
Новогодняя елка: живая или искусственная? 160
Невероятное случилось. Результаты конкурса рассказов 156
Леди
Бузова и Манукян больше не скрывают своих чувств Блогер опубликовал совместное романтическое видео.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь