Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

Там отметили, что Мостику уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве, но он их рассмотрит, когда полностью завершит работу в Керченском проливе.
Мостик первым пробежал по новым рельсам и проверил готовность железной дороги к открытию. В прошлом году кот-контролер первым проинспектировал свежий асфальт перед запуском машин.
Мостика котенком подбросили строителям в 2015 году, когда началась подготовка к работам. Рабочие поселили его в своей бытовке, поставили на довольствие. Таким образом, Мостик является ровесником стройки. Его изображение даже есть на опоре Крымского моста.
От имени животного ведутся аккаунты в соцсетях, о нем неоднократно писали СМИ, в том числе американская газета The Washington Post.
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили на прошлой неделе: Росавтодор принял железнодорожную ветку Крымского моста и дал разрешение на ее запуск в эксплуатацию.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.