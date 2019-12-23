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12:30 (мск), источник: RNS

Россияне назвали самый нежеланный подарок на Новый год

Почти половина россиян — 43% — не хотели бы получить в подарок на Новый год гаджеты, следует из результатов опроса сервисов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru.

Источник: СС0/Bru-nO

«В этом году почти половина (43%) респондентов поделились, что не хотели бы получить в подарок гаджеты. Если в новогоднем вишлисте все же есть техника, чаще всего это смартфон (25%), умные часы (18%) и ноутбук (16%). При этом мужчины добавляют в этот список еще и игровую приставку», — говорится в сообщении.

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Среди наиболее желанных подарков для мужчин деньги (27%), смартфоны или гаджеты (14%) и путешествия (14%); для женщин — путешествие (31%), деньги (17%), косметика или парфюмерия (11%).

По данным сервисов, 85% опрошенных планирует отмечать Новый год, из них проведут праздник дома 65%, в гостях — 8%. При этом 26% мужчин не будут отмечать Новый год.

Без учета расходов на подарки 51% россиян планирует отпраздновать Новый год на сумму до 5 тыс. рублей, 24% потратят от 5 до 10 тыс. рублей, 12% — от 10 до 20 тыс. рублей.

Опрос проводился с 20 ноября по 10 декабря 2019 года среди 14,5 тыс. российских пользователей проектов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru.

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