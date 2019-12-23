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12:14 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали о пользе гибкого графика

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что гибкий график начала уроков и возможность самостоятельно решать, во сколько приходить в школу, благотворно сказались на самочувствии и успеваемости школьников. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

Источник: CC0/1767892

Жители современного мегаполиса страдают от хронического недосыпания. В полной мере это касается и детей школьного возраста, учебный день у которых обычно начинается рано — в 8 или в 8:30 утра, и ученики часто жалуются на недосыпание.

В средней школе города Альсдорфа в Западной Германии провели эксперимент: позволили каждому учащемуся старших классов выбирать для себя время начала уроков — в 8 часов утра, как обычно, или в 9 часов.

Исследования по сдвигу на час начала работы отдельных классов или школ в целом проводились и ранее, но эксперимент, когда гибкий выбор режима дня предоставлялся в индивидуальном порядке, осуществлялся впервые. Каждый день ребенок сам решал, к какому времени ему идти в школу.

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Дело в том, что гимназия Альсдорфа, где проводилось исследование, реализует обучение по системе Дальтон-план, которая предусматривает гибкие методы обучения, адаптированные для учащихся на личном уровне и помогающие детям учиться в своем собственном темпе. В 2013 году школа получила награду за инновационные методы обучения.

«Когда эта школа решила ввести гибкое время начала обучения для старшеклассников, у нас появилась возможность изучить эффект новой системы, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Тилля Реннеберга (Till Roenneberg), хронобиолога из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана. — Вместо фиксированного начала в 8 часов утра в новой гибкой системе учащиеся старших классов могли решать, начинать ли им в 8 или в 9 утра, пропуская первый час, отведенный на самообучение».

В течение девяти недель — три до введения системы и шесть недель после изменения — ученые собирали данные по самочувствию и успеваемости учеников трех старших классах школы, а также анализировали показатели движения и сна по браслету, закрепленному в течение всего срока на запястье детей.

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У исследователей были опасения, что полученную возможность вставать позже дети используют для того, чтобы позже ложиться, и суммарное время сна от этого не изменится. Однако результаты показали, что большинство учеников (97 процентов) при гибком графике действительно стали спать больше, а их средняя продолжительность сна увеличилась. Кроме того, они чувствовали себя менее уставшими, лучше концентрировались во время занятий и больше занимались дома после школы. Тесты зафиксировали улучшение их когнитивных способностей, а браслеты на запястье — более качественный сон в течение ночи.

Исследователей удивило то, как мало учеников воспользовались предоставленной возможностью. Только 39 процентов из них приходили в школу на час позже чаще, чем два раза в неделю. Но самочувствие и успеваемость улучшились у всех. Это говорит о том, что позитивное влияние связано не столько со сдвигом начала уроков, сколько с внутренней свободой и возможностью гибко управлять своим режимом дня и просыпаться без будильника.

Когда учащимся предоставляют гибкую систему, их субъективные параметры улучшаются. Кроме того, они могут иногда использовать эту возможность, чтобы просто выспаться в середине недели.
Тилль Реннеберг (Till Roenneberg)
Руководитель исследования, хронобиолог из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана

Авторы отмечают, что результаты являются многообещающими, но чтобы сделать окончательные выводы, нужны более обширные и длительные наблюдения.

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